Первый в истории Чехии заместитель председателя Еврокомиссии займется защитой европейских ценностей

В обязанности представительницы Чехии войдет защита европейских ценностей и демократических принципов, а также снижение уровня бюрократии, борьба против дезинформации и за независимость СМИ.
Йоурова, участница партии ANO, стала не только первым зампредом органа в истории Чехии, но и первым представителем страны, повторно выдвинутым в Европейскую комиссию (правительство Андрея Бабиша одобрило ее кандидатуру в конце августа). Также она является первой женщиной — еврокомиссаром от Чешской Республики.
Недавно Forbes признал 55-летнюю Йоурову, юриста по образованию, самой влиятельной женщиной Чехии. В предыдущие пять лет на европейском посту она занималась вопросами юстиции, прав потребителей и гендерного равенства, а ранее была министром регионального развития Чехии и депутатом нижней палаты парламента.
Источник: пресс-релиз правительства Чехии