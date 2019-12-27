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Земан может отменить поездку в Москву на празднование 75-летия Победы

Земан может отменить поездку в Москву на празднование 75-летия Победы

Александра Кириченко 385 1
Президент Чехии заявил серверу Parlamentnílisty.cz, что рассматривает возможность отменить поездку в Россию, запланированную на май 2020 года. Причина — реакция российского МИДа на объявление 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года.
Фото: kremlin.ru
Земан может отменить поездку в Москву на празднование 75-летия Победы

Напомним, ведомство распространило заявление о том, что в России разочарованы принятием этого закона. Также в сообщении МИД говорилось, что стремление Праги вернуться «к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст» и «нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений», вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству. Тогда Земан через своего пресс-секретаря Йиржи Овчачека назвал реакцию российского министерства несоразмерной и неприемлемой, а теперь лично охарактеризовал заявление как «абсолютную наглость».

«Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне, но теперь раздумываю над тем, чтобы или вообще не ехать, или, что более вероятно, приехать туда и сказать русским: “А что, если бы вы перевернули лист и перестали вспоминать этот юбилей?”» — заявил чешский президент.

Напомним, День памяти жертв вторжения и последующей оккупации войсками Варшавского договора в 1968 году включен в официальный календарь в качестве знаменательной даты. Это не государственный праздник и не выходной.

Источник: lidovky.cz 

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Темы
Милош Земан Путин Вторая мировая война
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