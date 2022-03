Pomoc Ukrajině: peníze, ubytování, doprava. Návod

Rozholdi jsme se šířit tento návod nejenom v ruském jazyce, ale i v češtině. Tento návod, který budeme aktualizovat každý den, vznikl z účelem šíření informací o tom, jak může pomoct Ukrajině každý česky mluvící občan. Laskavě prosíme o SDÍLENÍ - ŠIRSTĚ, PROSÍM, MEŽI VAŠE ZNÁME I V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. POMOCT MŮŽE KAŽDY.

Laskavě prosíme o SDÍLENÍ - ŠIRSTĚ, PROSÍM, MEŽI VAŠE ZNÁME I V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. POMOCT MŮŽE KAŽDY.

KAM POSÍLAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY

► Národní banka Ukrajiny – shromažďuje finanční prostředky na podporu ozbrojených sil Ukrajiny. Platbu můžete realizovat ihned na oficiálních stránkách Národní banky. Účet UA84300001000000047330992708 — je multiměnový, finanční prostředky je možné poslat na něj i z jiných zemí (v amerických dolarech, eurech, britských librách, švýcarských francích, australských i kanadských dolarech, juanech RMB a jenech).

► Ministerstvo obrany Ukrajiny - inkasuje na účet UA458201720313281002302018611 - prostředky určené na podporu logistiky a lékařskou starostlivost (americké dolary, eura, britské libry, švýcarské franky, kanadské dolary, polské zloté, české koruny, ruské rubly; australské dolary.)

► Sbírka paměti národa - sbírka je podporována organizací "Повернись живим”.

► Sbírka Člověk v tísni - SOS Ukrajina zahájila sbírku v roce 2014 a do dnešního dne vybrala více než 17 milionů korun. Číslo účtu 0093209320/0300.

► Charita České republiky je veřejné shromáždění zaměřené především na obyvatele postižených oblastí. Na okamžitou pomoc obyvatelům postižených oblastí již bylo přiděleno 500 000 korun. Číslo účtu 55660022/0800, variabilní symbol 104.

► Charita ve spolupráci s ADRA zahájila sbírku s cílem nabídnout finanční pomoc lidem postiženým konfliktem. Dobít můžete účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 222.

► Český červený kříž - poskytuje podporu mobilním lékařským týmům na Ukrajině. Pomoc bude zahrnovat dodávku aut, lékařských stanů nebo chirurgických sad. Celkem ukrajinský Červený kříž obdrží více než pět tun léků v hodnotě 3,6 milionu korun. Fond humanity Českého červeného kříže je veřejná sbírka s číslem účtu 333999/2700 a variabilním symbolem 1502. Využít lze i dárcovské SMS a online platby.

► Come Back Alive.

► Fondy.eu - prostředky mohou převádět i cizinci (pouze v hřivnách, pokud převádíte cizí měnu, prostředky se strhnou kurzem).

► SOS Army - veřejná iniciativa také distribuovala podrobnosti na pomoc APU;

► Phoenix Wings - charitativní fond, který také získává finanční pomoc od armády (na stránce musíte kliknout na tlačítko Darovat).

Pokud chcete poslat pomoc v kryptoměně, ministr digitální transformace Michail Fedorov na svém kanálu Telegam řekl, jak to udělat.

_________________

JAK POMOCI S DOPRAVOU

► Pro majitele aut, kteří jsou připraveni jet na hranice a vyzvednout 1+ lidi - vyplňte formulář Google.

________________

JAK POMOCI S UBYTOVÁNIM

► Прихисток – Zadejte své údaje na stránky, můžete přispívat z celého světa. Návod v češtině zde.

____________________

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

► Oficiální dotazník pro dobrovolníky z České republiky obsahuje pokyny, jak poskytovat služby, např. jako překladatel nebo tlumočník, atd.

____________________

SBĚR POMOCI PRO OBRANU

► Velvyslanectví Ukrajiny v Praze

Vocelova 3, Praha 2, Dům národnostních měnšin

+420 776 869 307, +420 776 869 273

OD PONDĚLÍ Potřebujeme jen to nejnutnější pro vojáky a domobranu. NENOSTE nám prosím dětské věci, oblečení, hračky, jídlo apod. a ani tyto věci nevozte na vlastní pěst přes hranice. Hodně to zatěžuje provoz a zdržuje velké humanitární konvoje. Tyto věci budou potřebovat matky s dětmi, které přijedou do ČR, předávejte je prosím do sbírek, které pořádají vaše města.

Sháníme (na Vocelova 3):

— přístroje nočního vidění (měřící rozsah od 150 m),

— termovize (měřící rozsah od 500 м),

— powerbanky,

— traumasety / mobilní lékárničky,

— hemostatické granule (CELOX 15 gr),

— turnikety (CAT 7 třída),

— a jiné léky a zdravotnický materiál pro ošetření střelných zranění,

— termoprádlo pánské velikost 48 - 54, termo ponožky.

____________________

SBĚR HUMANITÁRNÍ POMOCI

Humanitární pomoc civilním obyvatelům zajišťují Člověk v tísni, Červený kříž, Charita a jiné humanitární organizace.

► Praha — SBÍRKA "POMOC PRO UKRAJINU" NA PřF UK, Albertov 6 a Viničná 7. Kontakty: Jakub Hrouda (organizátor sbírky), [email protected], 773 023 415, Mgr. Barbora Šejblová (Odbor správy budov a investic), [email protected], 775 563 827

► Pardubice, Kostel Panny Marie Sedmibolestné, Bílé Předměstí, křižovatka ulic Štrossova a Dašická, 53003

Koordinátor Marian Kurilo, +420 777 904 901, Denně

► Liberec, Ukrajinský řeckokatolický kostel, Malé náměstí 2

Koordinátor Ivan, +420 603 321 578

► Brno, Hybešova 25, +420720621473

____________________

PRO UKRAJINCE

INFORMACE O EVAKUACI, VÍZECH / TYPU POBYTU

► Info z Ministerstva vnitra ČR o převzetí potřebných dokumentů od 2. března: v ruštině a ukrajinštině.

► Ukrzaliznytsia - Oficiální kanál Ukrzaliznytsia, který zveřejňuje informace o vlacích z Ukrajiny.

► RegioJet - Vlaky z Lvova do ČR každý den zdarma.

Znáte více způsobů, jak pomoci? Zašlete e-mailem na [email protected]

►Інфо у статті українською та россійською .

►How to help Ukraine from Czech Republic: money, accomodation, transportation — translation coming soon