Абсурд Бабиша: Просто нужно больше протестовать — объяснил он демонстрантам, придя в куртке за 130 000 крон

Андрей Бабиш, председатель ANO и один из самых богатых людей в Чешской Республике, выступил перед профсоюзными активистами против изменений в пенсионном обеспечении. Пока он призывал присутствующих работников продолжать протестовать против «самого ленивого» правительства, некоторые заметили, что сам Бабиш был одет в куртку стоимостью 130 000 чешских крон, цену которой можно проверить на официальном сайте бренда.

Выступая, Бабиш обрушился с критикой на «антисоциальное правительство» и заявил об усилиях ANO по предотвращению изменений в пенсионной системе путем протестов.

Профсоюзы протестовали против изменений в индексации пенсий, а также против повышения пенсионного возраста до 68 лет.

«Скоро, возможно, придется договариваться о доплате за вывоз трупов с работы», — иронично сказал в своем выступлении Йозеф Стржедула.

Профсоюзы критикуют правительство за отсутствие коммуникации и предупреждают, что пенсионные изменения — это не реформа, а мера по облегчению бюджета. Андрей Бабиш также обвинил правительство в бездействии. «Вы знаете, что когда я был в правительстве, я был на связи. За 475 дней премьер-министр не поговорил со мной ни разу», — раскритиковал Бабиш нынешнее правительство.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что он не хочет ставить под сомнение права демонстрантов, но сама демонстрация носит абсурдный характер. Парадоксально, что протест был связан с реформой, которая еще находится в стадии подготовки.

Следует примеру Макрона

В последние дни пользователи социальных сетей аналогичным образом отреагировали на президента Франции Эммануэля Макрона. Во время телеинтервью о пенсионной реформе он вдруг вспомнил, что на нем дорогие часы, после чего спрятал руки под стол и снял их. По оценкам СМИ, это были часы Bell & Ross стоимостью от 1 600 до 2 400 евро.

In the middle of his appearance on TV, Macron realized that he was wearing a watch worth 80,000 euros, so he quickly decided to take it off without anyone noticing pic.twitter.com/xIhQh4m7iL