Полиция не пустила в Чехию российскую теннисистку Новости 420on 28 ИЮЛЯ 2023 13:08 1012

Полиция по делам иностранцев вечером 27 июля в пражском аэропорту не пустила одну из российских теннисисток в Чехию для участия в предстоящем турнире WTA.





По его словам, иностранке, не имевшей разрешения на пребывание, было предписано покинуть страну в течение 24 часов. По данным полиции, женщина уже покинула Чехию. Полиция не располагает информацией о других депортированных лицах.



Соревнования по теннису WTA пройдут в помещении пражской «Спарты» в Стромовке с 31 июля по 6 августа. Хотя первоначально заявленная россиянка Евгения Родина снялась с соревнований из-за травмы, белоруска Александра Саснович по-прежнему участвует в главном турнире. Ожидается, что в квалификацию попадут россиянки Диана Шнайдер, Полина Кудерметова и Эрика Андреева.



В июне, в ответ на продолжающееся вторжение в Украину, правительство утвердило запрет на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории Чехии.



По прогнозам организаторов, ни одна российская или белорусская спортсменка не примет участия в женском теннисном турнире в пражской «Спарте».



Уже на этой неделе российской теннисистке Вере Звонаревой было отказано в визе на турнир WTA в Варшаве, и она была вынуждена вернуться домой из аэропорта.



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420on рекомендует: «Вчера в вечерние часы сотрудники полиции провели проверку в международном аэропорту Праги, в ходе которой обнаружена пассажирка российской национальности», — сообщил пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.По его словам, иностранке, не имевшей разрешения на пребывание, было предписано покинуть страну в течение 24 часов. По данным полиции, женщина уже покинула Чехию. Полиция не располагает информацией о других депортированных лицах.Соревнования по теннису WTA пройдут в помещении пражской «Спарты» в Стромовке с 31 июля по 6 августа. Хотя первоначально заявленная россиянка Евгения Родина снялась с соревнований из-за травмы, белоруска Александра Саснович по-прежнему участвует в главном турнире. Ожидается, что в квалификацию попадут россиянки Диана Шнайдер, Полина Кудерметова и Эрика Андреева.В июне, в ответ на продолжающееся вторжение в Украину, правительство утвердило запрет на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории Чехии.По прогнозам организаторов, ни одна российская или белорусская спортсменка не примет участия в женском теннисном турнире в пражской «Спарте».Уже на этой неделе российской теннисистке Вере Звонаревой было отказано в визе на турнир WTA в Варшаве, и она была вынуждена вернуться домой из аэропорта.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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