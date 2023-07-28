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Полиция не пустила в Чехию российскую теннисистку

Новости 420on
28 ИЮЛЯ 2023
13:08
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Полиция по делам иностранцев вечером 27 июля в пражском аэропорту не пустила одну из российских теннисисток в Чехию для участия в предстоящем турнире WTA.
«Вчера в вечерние часы сотрудники полиции провели проверку в международном аэропорту Праги, в ходе которой обнаружена пассажирка российской национальности», — сообщил пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.
 
 По его словам, иностранке, не имевшей разрешения на пребывание, было предписано покинуть страну в течение 24 часов. По данным полиции, женщина уже покинула Чехию. Полиция не располагает информацией о других депортированных лицах.
 
 Соревнования по теннису WTA пройдут в помещении пражской «Спарты» в Стромовке с 31 июля по 6 августа. Хотя первоначально заявленная россиянка Евгения Родина снялась с соревнований из-за травмы, белоруска Александра Саснович по-прежнему участвует в главном турнире. Ожидается, что в квалификацию попадут россиянки Диана Шнайдер, Полина Кудерметова и Эрика Андреева.
 
 В июне, в ответ на продолжающееся вторжение в Украину, правительство утвердило запрет на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории Чехии.
 
 По прогнозам организаторов, ни одна российская или белорусская спортсменка не примет участия в женском теннисном турнире в пражской «Спарте».

Уже на этой неделе российской теннисистке Вере Звонаревой было отказано в визе на турнир WTA в Варшаве, и она была вынуждена вернуться домой из аэропорта.

Источник: novinky.cz

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Чехия теннис Россия визы полиция аэропорт Прага

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