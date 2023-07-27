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Чехия примет участие в саммите по вопросам мира в Украине. Россия — нет

Новости 420on
30 ИЮЛЯ 2023
13:21
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Чешская Республика получила приглашение принять участие в саммите в Джидде (Саудовская Аравия), где в начале августа будут обсуждать условия мира в Украине. Россия на переговоры не приглашена. Пока неясно, кто будет представлять Чехию на встрече.
Об этом сообщил 30 июля официальный представитель Госдепартамента Дэниел Дрейк.
 
 «Чешская Республика получила приглашение на саммит в Джидде (Саудовская Аравия), и сейчас решается вопрос об уровне представительства», — сказал Дрейк в воскресенье. Он не раскрыл дополнительной информации о самом саммите.
 
 В субботу газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что в начале августа в Джидде состоится крупная встреча представителей до 30 западных стран и представителей ключевых развивающихся стран по вопросу о мире в Украине.
 
 Цель США и Европы — заручиться широкой международной поддержкой мирного урегулирования украинского конфликта, условия которого должна определить сама Украина. Запланированная встреча, в которой также примут участие представители Индии и Бразилии, состоится 5 и 6 августа.
 
 Украинские и западные лидеры надеются, что их усилия по привлечению поддержки развивающихся стран позволят созвать очередной саммит в конце этого года.
 
 Будущие переговоры с Россией
 
 Ожидается, что на саммите мировые лидеры примут общие принципы урегулирования конфликта в Украине. Эти принципы могли бы лечь в основу будущих мирных переговоров между Россией и Украиной, причем с благоприятным для Киева акцентом. WSJ подчеркивает, что Россия не должна участвовать в августовских мирных переговорах. На них лишь согласуют «дорожную карту» мирных требований, которую затем отвезут в Москву.
 
 Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что его страна не будет вести мирные переговоры с Россией до тех пор, пока российские войска не уйдут с оккупированных территорий Украины. Москва же настаивает на своих требованиях: она не хочет отдавать даже те части Украины, которые были аннексированы ею в прошлом году, несмотря на то что впоследствии она потеряла над ними контроль.
 
 Заключить мир нереально, считает Путин

В последнее время давление в пользу мира между Россией и Украиной усиливается. Однако президент России Владимир Путин считает эту перспективу «нереальной». Однако он не исключает возможности переговоров о прекращении огня в Украине, куда Россия вторглась в прошлом году. Об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции, состоявшейся в выходные дни после встречи с представителями африканских государств.

Представители африканских стран на саммите в Санкт-Петербурге предложили России и Украине заключить соглашение о прекращении огня. На это указала в воскресенье BBC.

Однако глава Кремля считает прекращение огня нереальным в связи с продолжающимся контрнаступлением Украины. «Почему вы обращаетесь к нам с просьбой о прекращении огня? Мы не можем прекратить огонь, когда нас атакуют», — сказал он.

Источник: novinky.cz

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