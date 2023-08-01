Российский журналист Иван Сафронов получил 22 года тюрьмы за сотрудничество с чешской разведкой

Сафронов начал отбывать наказание в колонии в Сибири после того, как в декабре прошлого года приговор был оставлен в силе апелляционным судом, что сделало решение окончательным.



«Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, жалоба защиты — без удовлетворения», — объявил Верховный суд после сегодняшнего заседания, сообщает корреспондент ТАСС. В связи с секретностью дела оно проходило за закрытыми дверями, и журналисты могли наблюдать только оглашение окончательного решения суда.



Сафронов, бывший корреспондент газет «Ведомости» и «Коммерсантъ», был арестован в июле 2020 года сотрудниками ФСБ России по обвинению в государственной измене, в то время он занимал должность советника руководителя Роскосмоса. По данным следствия, журналист был завербован чешской разведкой в 2012 году. По данным ФСБ, Сафронов, в частности, передавал секретную информацию о поставках российских вооружений в постсоветские государства, на Ближний Восток, в Африку и на Балканы, которая, по его мнению, могла быть использована странами Североатлантического договора для создания угрозы безопасности России.



Сафронов с самого начала отрицал свою вину и даже не согласился пойти на сделку со следователями о смягчении наказания. Он подчеркивает, что занимался исключительно журналистикой и не имел доступа к государственной тайне.



Адвокат Сафронова Дмитрий Катчев после вынесения приговора в первой инстанции заявил, что его подзащитный был наказан за то, что выполнял свою работу. Некоторые независимые российские СМИ ранее сообщали, что Сафронов был наказан за свои материалы о российских военных контрактах, которые вызвали возмущение Минобороны. Защита требовала оправдательного приговора. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в сентябре прошлого года заявил Чешскому телевидению и Чешскому агентству новостей, что заявления Сафронова о сотрудничестве с чешской разведкой заслуживают примерно такого же доверия, как и утверждения о том, что Россия освобождает Украину. «Это нонсенс», — сказал глава чешской дипломатии.





