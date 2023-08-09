ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Фотография Петра Павела используется в мошеннических целях

Анастасия Князева
9 АВГУСТА 2023
16:37
417
Фотография президента Петра Павела и логотип ČEZ используются мошенниками с целью вымогательства денег. Об этом канцелярия главы государства предупредила в понедельник. Президент не имеет никакого отношения к мошеннической рекламе, и гражданам следует быть более осторожными.
«В связи с повторным появлением вводящей в заблуждение мошеннической рекламы, обещающей защитить деньги от инфляции и злоупотребляющей фотографией Президента Петра Павела и логотипом группы компаний CEZ, мы предостерегаем от мошенников и призываем всех быть более внимательными», — заявил представитель. «Президент Республики Петр Павел и Канцелярия Президента Республики решительно отвергают любую связь с этой мошеннической деятельностью», — говорится в заявлении Пражского Града. Содержание рекламы не уточняется. Ранее СМИ предупреждали о мошеннических действиях, обещающих инвестиции в крупные чешские компании при поддержке известных личностей с десятикратной прибылью. Мошенники злоупотребляют именами президента Павела, премьер-министра Петра Фиалы, экономиста Дануше Нерудовой и других.

Компания ČEZ также ранее отмежевалась от недобросовестной рекламы. Мошенники злоупотребляли графикой полугосударственной компании и утверждали, что ČEZ разработала новый способ торговли акциями и криптовалютами. В то время компания CEZ подчеркнула, что никогда не предоставляла инвестиционных услуг такого рода и что она работает над удалением мошеннической рекламы из интернет-пространства.
 
Источник: novinky.cz


420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
Telegram 


Чехия полиция

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
9 АВГУСТА 2023
18:49
405
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЕРХОВНЫЙ СУД: АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ НЕ МОЖЕТ ОШТРАФОВАТЬ КЛИЕНТА ЗА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9 АВГУСТА 2023
18:16
682
ОБРАЗОВАНИЕ
ВРАЧАМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА НЕ ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН ПО ЧЕШСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПМЖ В ЧЕХИИ
9 АВГУСТА 2023
17:30
325
ОБЩЕСТВО
МАСКИРУЮТСЯ ПОД ИИ GPT И КРАДУТ ДАННЫЕ. СТРАНИЦЫ МОШЕННИКОВ ЗАПОЛОНИЛИ FACEBOOK
9 АВГУСТА 2023
15:15
822
ТЕХНОЛОГИИ
ВКЛЮЧИЛ ПОРНО И ИЗДЕВАЛСЯ НАД ЖЕНЩИНОЙ. АФЕРИСТА В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛ ВОВРЕМЯ ПОДОСПЕВШИЙ СЫН
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
9 АВГУСТА 2023
18:49
405
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЕРХОВНЫЙ СУД: АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ НЕ МОЖЕТ ОШТРАФОВАТЬ КЛИЕНТА ЗА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9 АВГУСТА 2023
18:16
682
ОБРАЗОВАНИЕ
ВРАЧАМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА НЕ ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН ПО ЧЕШСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПМЖ В ЧЕХИИ
9 АВГУСТА 2023
17:30
325
ОБЩЕСТВО
МАСКИРУЮТСЯ ПОД ИИ GPT И КРАДУТ ДАННЫЕ. СТРАНИЦЫ МОШЕННИКОВ ЗАПОЛОНИЛИ FACEBOOK
9 АВГУСТА 2023
15:15
822
ТЕХНОЛОГИИ
ВКЛЮЧИЛ ПОРНО И ИЗДЕВАЛСЯ НАД ЖЕНЩИНОЙ. АФЕРИСТА В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛ ВОВРЕМЯ ПОДОСПЕВШИЙ СЫН
9 АВГУСТА 2023
14:30
1313
ОБЩЕСТВО
«А КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ? МЕСТНЫЕ!» КАКИЕ ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ И ХОРОШЕНЬКО ЗАРАБОТАЛИ
9 АВГУСТА 2023
14:03
1473
ЖИЗНЬ
ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА: СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ЧЕХИИ?
9 АВГУСТА 2023
13:23
535
ОБЩЕСТВО
«ГУРУ ДЖАРА» НАХОДИТСЯ В ПРАЖСКОЙ ТЮРЬМЕ. ПОЛИЦИЯ КОНВОИРОВАЛА ЕГО С ФИЛИППИН
9 АВГУСТА 2023
12:16
445
КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС PITKOVICKÝ MLÝN: ТИШИНА И УЕДИНЕНИЕ ВБЛИЗИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
9 АВГУСТА 2023
10:43
932
О ЧЕХИИ
АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 420ON: РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ И СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
9 АВГУСТА 2023
10:42
648
ЖИЗНЬ
ОТПРАВИТЬ ДЕНЬГИ ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО МОЖНО БУДЕТ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ