Фотография Петра Павела используется в мошеннических целях

«В связи с повторным появлением вводящей в заблуждение мошеннической рекламы, обещающей защитить деньги от инфляции и злоупотребляющей фотографией Президента Петра Павела и логотипом группы компаний CEZ, мы предостерегаем от мошенников и призываем всех быть более внимательными», — заявил представитель. «Президент Республики Петр Павел и Канцелярия Президента Республики решительно отвергают любую связь с этой мошеннической деятельностью», — говорится в заявлении Пражского Града. Содержание рекламы не уточняется. Ранее СМИ предупреждали о мошеннических действиях, обещающих инвестиции в крупные чешские компании при поддержке известных личностей с десятикратной прибылью. Мошенники злоупотребляют именами президента Павела, премьер-министра Петра Фиалы, экономиста Дануше Нерудовой и других.



Компания ČEZ также ранее отмежевалась от недобросовестной рекламы. Мошенники злоупотребляли графикой полугосударственной компании и утверждали, что ČEZ разработала новый способ торговли акциями и криптовалютами. В то время компания CEZ подчеркнула, что никогда не предоставляла инвестиционных услуг такого рода и что она работает над удалением мошеннической рекламы из интернет-пространства.







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