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Бывший премьер Чехии обязан извиниться за пост в Facebook

Анастасия Князева
15 АВГУСТА 2023
23:00
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Бывший премьер-министр Чехии и председатель движения ANO Андрей Бабиш обязан извиниться перед главным редактором Investigace.cz Павлой Холцовой за свой пост в Facebook. Об этом сообщила Мари Вихтерлова, представляющая интересы сервера Investigace.cz, ссылаясь на майское решение краевого суда Праги. По решению суда Бабиш должен опубликовать извинения на своей странице в соцсети в течение трех дней после официального вступления вердикта в силу. Ответа от Бабиша на данный момент журналисты ČTK не получили.
В апреле предыдущего года Бабиш разместил на своей странице коллаж с изображением Хольцовой и следующим текстом: «Если Бабиш решится баллотироваться в президенты, мы уже договорились с господином Соросом о публикации ложного компромата за неделю до выборов. В прошлый раз это работало, господин Сорос был доволен».
 
По информации Investigace.cz, пост был реакцией на материал о том, что Бабиш не указал в своей декларации о доходах доли в оффшорных компаниях.
 
Хольцова, комментируя решение суда, подчеркнула: «Мы, журналисты, которые придерживаются этических норм, должны противостоять политикам, которые ставят нас под удар и побуждают своих сторонников нас атаковать».
 
Сначала дело рассматривалось в окружном суде Праги-Запад. В декабре он вынес решение о том, что Бабиш должен удалить свой пост. И Хольцова, и Бабиш обжаловали это решение. После рассмотрения обеих апелляций региональный суд подтвердил первоначальное решение и добавил требование извинений.
 
Решение регионального суда акцентирует внимание на ответственности Бабиша как опытного политика. «От него как общественного деятеля ожидается профессиональная осторожность в публикациях. Он должен уважать журналистскую профессию как элемент, обеспечивающий функционирование демократического государства», — отметили в суде.
 
В завершении Вихтерлова подчеркнула важность этого решения как прецедента, устанавливающего ответственность политиков за их высказывания в социальных сетях.
 
 


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