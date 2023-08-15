Бывший премьер Чехии обязан извиниться за пост в Facebook

В апреле предыдущего года Бабиш разместил на своей странице коллаж с изображением Хольцовой и следующим текстом: «Если Бабиш решится баллотироваться в президенты, мы уже договорились с господином Соросом о публикации ложного компромата за неделю до выборов. В прошлый раз это работало, господин Сорос был доволен».

По информации Investigace.cz, пост был реакцией на материал о том, что Бабиш не указал в своей декларации о доходах доли в оффшорных компаниях.

Хольцова, комментируя решение суда, подчеркнула: «Мы, журналисты, которые придерживаются этических норм, должны противостоять политикам, которые ставят нас под удар и побуждают своих сторонников нас атаковать».

Сначала дело рассматривалось в окружном суде Праги-Запад. В декабре он вынес решение о том, что Бабиш должен удалить свой пост. И Хольцова, и Бабиш обжаловали это решение. После рассмотрения обеих апелляций региональный суд подтвердил первоначальное решение и добавил требование извинений.

Решение регионального суда акцентирует внимание на ответственности Бабиша как опытного политика. «От него как общественного деятеля ожидается профессиональная осторожность в публикациях. Он должен уважать журналистскую профессию как элемент, обеспечивающий функционирование демократического государства», — отметили в суде.

В завершении Вихтерлова подчеркнула важность этого решения как прецедента, устанавливающего ответственность политиков за их высказывания в социальных сетях.









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