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Чешские СМИ: Российские шпионы угрожают Европе. Завербованные беженцы хотели остановить поезд, перевозивший оружие

Анастасия Князева
25 АВГУСТА 2023
20:30
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Российские спецслужбы усиливают свою активность в европейских странах. СМИ сообщают о задержаниях, связанных с подозрением в шпионаже, в которых задействованы как российские граждане, так и белорусы и украинцы.
В частности, в Польше контрразведка AWB обнародовала информацию о раскрытии сети украинских агентов, которые были завербованы и оплачивались российской военной разведкой. Предполагается, что эти агенты планировали нападение на поезд, перевозивший оружие в Украину.

По данным газеты The Washington Post, сотрудники польской контрразведки Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (AWB) пресекли попытку провести операцию по блокированию поставок западного оружия через Польшу в Украину. Операция, предположительно спланированная российской военной разведкой, была направлена на перехват поставок оружия, проходивших через Польшу. Интересно отметить, что значительная доля оружия, доставляемого в Украину, проходит через аэропорт в Жешуве на востоке Польши.

Агенты российской военной разведки завербовали украинских беженцев, чтобы осуществить атаку на поезд, перевозивший оружие в Украину. В процессе операции они следили за портами, железными дорогами и оборудовали устройства для наблюдения за военными поставками. Власти раскрыли эту сеть шпионов, задержав несколько лиц из России, Белоруссии и Украины, включая беженцев.

Аналогичные случаи шпионажа также зафиксированы в других странах. Например, Британская BBC сообщила о задержании и обвинении трех граждан Болгарии в шпионаже в пользу России. Эта тройка обвиняется в использовании поддельных документов, таких как паспорта и удостоверения личности, из различных стран Европы, включая Великобританию, Болгарию, Францию, Италию, Испанию, Хорватию, Словению, Грецию и Чехию. Они были задержаны контртеррористическим подразделением Лондонской столичной полиции.

В начале августа в Германии также были произведены аресты связанные со шпионажем. Сотрудник министерства обороны Германии по имени Томас Х. был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России. Он занимался подбором оборудования для бундесвера и, судя по данным следствия, самостоятельно инициировал контакты с российским генеральным консульством в Бонне и посольством России в Берлине. Он предлагал сотрудничество и передавал им информацию, полученную на своей работе, с намерением передать ее российским спецслужбам.

Власти Германии в настоящее время проводят расследование данного инцидента совместно с военной разведкой (Militärischer Abschirmdienst, MAD) и гражданской контрразведкой (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).

На данный момент нет непосредственных официальных подтверждений о планировании второго инцидента типа «Врбетице» на территории Чешской Республики. Однако следует отметить, что чешские службы безопасности, такие как Служба информации безопасности (BIS), следят за деятельностью иностранных агентов, включая российских, на территории страны. Это внутренняя контрразведка, которая занимается мониторингом и анализом подозрительной деятельности.

Эксперты соглашаются с тем, что во времена конфликта и напряженности разведывательная деятельность может стать более агрессивной. Прошлый инцидент во Врбетице, когда взрыв на складе боеприпасов унес жизни двух человек, показывает, что такие риски существуют. Однако в настоящее время нет конкретных доказательств или объявлений о планировании аналогичных действий.

Служба безопасности Чехии (BIS), а также другие службы, ведут наблюдение за некоторыми украинскими беженцами, которые могут быть потенциально связаны с разведывательной деятельностью. Полковник Йиржи Мазанек, директор Национального центра по борьбе с организованной преступностью, подчеркнул, что с прибытием большого числа беженцев существует риск того, что могут прийти и другие люди с поддельными именами. Однако он также отметил, что на данный момент риск такого сценария оценивается как минимальный.

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Польша Германия Великобритания Украина война

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