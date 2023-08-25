Глава МИД Украины приедет 28 августа в Чехию

Министры иностранных дел обсудят вопросы помощи пострадавшей от войны Украине и чешско-украинского сотрудничества, включая подготовку к Форуму для Украины и парламентскому саммиту Международной платформы «Крым» в Чехии в октябре этого года.





Также планируется обсудить поддержку украинского мирного плана на международном уровне и перспективы европейской интеграции Украины.





Кулеба прибудет в Чехию всего через несколько недель после президента Украины Владимира Зеленского. В начале июля Зеленский провел в Праге переговоры с президентом Петром Павлом, премьер-министром Петром Фиалой, главой Сената Милошем Выстрчилом и спикером Палаты представителей Маркетой Пекаровой-Адамовой.









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