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Глава МИД Украины приедет 28 августа в Чехию

Новости 420on
26 АВГУСТА 2023
11:30
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 28 августа, посетит Чехию. Он встретится с главой чешской дипломатии Яном Липавским. После этого он выступит на встрече чешских послов.
Министры иностранных дел обсудят вопросы помощи пострадавшей от войны Украине и чешско-украинского сотрудничества, включая подготовку к Форуму для Украины и парламентскому саммиту Международной платформы «Крым» в Чехии в октябре этого года.

Также планируется обсудить поддержку украинского мирного плана на международном уровне и перспективы европейской интеграции Украины.

Кулеба прибудет в Чехию всего через несколько недель после президента Украины Владимира Зеленского. В начале июля Зеленский провел в Праге переговоры с президентом Петром Павлом, премьер-министром Петром Фиалой, главой Сената Милошем Выстрчилом и спикером Палаты представителей Маркетой Пекаровой-Адамовой.


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Чехия Украина Министерство иностранных дел

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