Конец дипломатической напряженности: Чехия стремится к новому этапу в отношениях с РФ

Новый этап сотрудничества с Россией становится приоритетом чешского правительства. На данный момент дипломатические связи находятся в застое: посол Витезслав Пивонька до сих пор находится в Праге без необходимого контроля, а в Москве руководство чешской делегации практически полностью передано на откуп молодому дипломату Иржи Чистецкому. Ситуация, когда Чехия ищет путь к восстановлению отношений после российской агрессии в Украине, приближается к завершению. Инсайдеры из «Seznam Zprávy» подтверждают информацию о предстоящем уходе Пивоньки. Однако это не единственный переворот: правительство стремится отправить в Россию нового полноправного посланника. Именно поиск такого кандидата замедляет процесс перехода.



«Наша цель — иметь в России представительство, которое наиболее точно будет отражать интересы Чехии, такое же эффективное, как и у наших союзников, с которыми мы согласовываем свои действия», — подчеркнул премьер-министр Петр Фиала (ODS) в беседе с «Seznam Zprávy».





Уровень дипломатического представительства отражает состояние взаимоотношений и служит своеобразным «языком жестов» в дипломатической сфере, обозначая степень теплоты или холода в общении. Это особенно важно, поскольку новые посланники обязаны лично вручать верительные грамоты главам стран-хозяев, в то время как обычные дипломаты и поверенные в делах этого не делают. В России, конечно же, новым послам сразу приходится встретиться лицом к лицу с Владимиром Путиным, заядлым противником Запада.





Все больше государств наращивают свой дипломатический корпус

Подавляющее большинство европейских стран имеют своих послов в Москве. Недавно Великобритания и Германия объявили о решении направить в Россию новых полноправных послов, несмотря на продолжающуюся агрессию России в Украине.





Заявление премьер-министра в газете «Seznam Zprávy» имеет общий характер, так как действия правительства в области дипломатических отношений осуществляются в конфиденциальном режиме. Тем не менее, оно согласуется с информацией, полученной от источников, о том, что правительство склоняется к решению не просто сохранить статус-кво с временным поверенным в делах, а направить в Москву «свежего» дипломата или дипломата в ранге посла после предполагаемой отставки Пивоньки, занимающего этот пост с 2018 года.





В понедельник этот вопрос также обсуждался за закрытыми дверями на встрече чешских послов, которые регулярно собираются после каникул для уточнения стратегии работы своих представительств за рубежом. Ожидалось, что министр иностранных дел Ян Липавский также выскажется в пользу сохранения прагматичного канала связи с Россией. И эта тема живо обсуждалась в коридорах Чернинского дворца после официальной части встречи.





«Мы не можем комментировать будущее штатное расписание посольства в России, поскольку это секретная информация», — заявил пресс-секретарь Чернинского дворца Дэниел Дрейк. Он настаивал на своем «не комментировать», подчеркивая, что речь идет о политическом решении иметь или не иметь послов в Москве, а не о конкретных фамилиях. «Ответ на этот вопрос, к сожалению, находится в режиме секретности», — повторил он.





«Враждебные страны» Германия и Великобритания направляют в Москву даже тяжеловесов с прочными политическими связями. Лондон будет представлять Найджел Кейси, который последние два года служил посланником британского премьер-министра в Афганистане и в этой роли вел переговоры, включая с талибами. Берлин направляет в российскую столицу Александра Ламбсдорфа, дипломата и видного политика из самой маленькой правящей партии — FDP. Оба они должны занять свои посты в ближайшие месяцы.





И это будут не первые и не единственные западные дипломаты, переступившие порог Кремля после начала российского вторжения в Украину. Уже весной этого года свои верительные грамоты перед Путиным представили новый посол США, посол ЕС, которым, кстати, является бывший посол Франции в Чехии Ролан Галараг, а также послы Дании и Норвегии. С августа в Москве также работает новый посол Швеции, который прибыл из Вашингтона. Таким образом, идея о том, что война полностью заморозила отношения между Москвой и странами Запада, не соответствует действительности. Конечно, Россия включила эти страны в список своих врагов, как и Чехию. Однако в ЕС есть страны, разорвавшие стандартные дипломатические отношения с Россией после вторжения на Украину. Именно они наиболее уязвимы в этом конфликте — это страны Балтии. Литва отозвала своего посла весной прошлого года, а послов Эстонии и Латвии были высланы из России. Все три страны понизили уровень своих отношений с Россией до уровня поверенных в делах.







«Все лучшее»

Принятие новых западных дипломатов в Кремле вызывает весьма сдержанные эмоции в то время, как идет война. В апреле, когда Владимир Путин встречал новых послов, среди которых была посол США Линн Трейси, он прямо обвинил Вашингтон в том, что его политика стала толчком для войны в Украине. Церемония проходила в удалении — Путин разговаривал с дипломатами, находясь на расстоянии 20 метров от них — по его словам, из соображений гигиены. «Всего наилучшего,» — сказал он под конец. Ни рукопожатий, ни вежливых аплодисментов со стороны новых дипломатов не было. Все прошло в напряженной обстановке. Однако явно видно, что Путину необходимо вести диалог именно с США, Великобританией и Германией, даже если они поддерживают Украину в продолжающейся кровопролитной войне. Россия начала эту войну в феврале прошлого года, и Украина продолжает сражаться благодаря своей смелости и поддержке, включая оружие, со стороны Запада.





Но стоит ли и хочется ли Путину вести такой же диалог с Чехией, как с великими державами — это вопрос неоднозначный. Режим Путина видит Чехию как зону своего влияния и испытывает к ней более шовинистические чувства. Следовательно, чешскому правительству необходимо задать себе вопрос: получит ли новый чешский посол одобрение Кремля для работы в России? Иначе говоря, не окажется ли попытка отправить посланника в Россию для чешской дипломатии провалом? «Очень важно, кто будет этим послом. Например, насколько крепки будут его политические связи с ключевыми политиками, что важно для России,» — заявил высокопоставленный дипломатический источник. В авторитарных странах, таких как Россия, доверие к власти имеет особое значение. Германия и Великобритания также выбрали тактику направления политически влиятельных личностей.







Дипломат под давлением

Дипломатия — это, по сути, игра оттенков. У чешского правительства есть альтернативный вариант разрешения этой головоломки. Правительство может подтвердить дипломата на должности посла, но отправить его в Россию «по визе» — то есть без обязательства предоставить верительные грамоты и, соответственно, без встречи с Путиным. Это может быть рассмотрено в будущем при улучшении отношений. Такой подход схож с тем, что применяется Чернинским дворцом по отношению к Беларуси, важному союзнику России не только в военной кампании в Украине.





Один личный эпизод в чешском посольстве в Москве подчеркнул, насколько сложным и многоаспектным является этот вопрос. В летние каникулы всплыла деликатная фотография нынешнего поверенного в делах Чехии в Москве, Иржи Чистецкого. Считается, что она имеет интимный характер. Этот случай напоминает шпионский сюжет с атрибутами почти китчевого стиля. Его истоки и подробности остаются труднопонимаемыми. Тем не менее, министр иностранных дел Липавский выступил в защиту Чистецкого. Он подчеркнул, что чешские дипломаты в Москве работают в очень сложных условиях и под давлением. Липавский подтвердил доверие к Чистецкому и подчеркнул его важную роль в поддержке чешского общества в России и координации давления на российское руководство со стороны союзников.





Эта ситуация — не просто игра. Как она разрешится, покажет время. Организация этой «операции» станет своеобразным испытанием для министра Липавского в качестве относительно молодого политика, ориентирующегося на наследие Гавела, который вступил в мир дипломатии с небольшим опытом. Ему, возможно, будет сложно объяснить, почему в отношениях с Россией стоит выбирать дипломатический прагматизм вместо символических жестов.













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