Посол: Чехия поднялась в глазах США благодаря Украине
30 АВГУСТА 2023
16:00
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Соединенные Штаты рассматривают Чехию, наряду с Польшей, как своего крупнейшего партнера в Центральной Европе, в основном благодаря ее поддержке Украины. Об этом в интервью ČTK заявил посол Чехии в Вашингтоне Милослав Сташек, говоря о растущем сотрудничестве с США в области безопасности или об инициативах в области ядерной энергетики и космических исследований. По его словам, Чехия заслуживает того, чтобы ее лидера принимали в Белом доме, однако дата давно запланированного визита премьер-министра Петра Фиалы (ODS) до сих пор не согласована.
Сташек занимает пост главы посольства в США с сентября прошлого года, когда он сменил на этом посту Гинека Кмоничека. По его словам, за первый год работы на этом посту двусторонние отношения укрепились, что «значительно улучшает положение Чехии в контексте украинского кризиса».
«Это существенно повысило статус Чехии в Соединенных Штатах. Мы активно принимаем участие в геополитической игре, и США признают нашу роль как одного из ключевых партнеров в Центральной Европе, наравне с Польшей», — подчеркнул Сташек, который ранее занимал должности посла в Индии и заместителя Министра иностранных дел. По его словам, положительные оценки звучат как со стороны администрации президента Джо Байдена, так и со стороны конгрессменов.
Сотрудничество по модернизации чешской армии стоит на первом месте среди ключевых аспектов отношений между Чехией и США. По словам министра обороны Яны Черноховой (ODS), в последние недели американские вертолеты Bell были поставлены в Чехию, и переговоры о покупке американских истребителей F-35 находятся на завершающей стадии.
Переговоры о продаже истребителей США Чехии находятся на завершающем этапе, с уточнением некоторых технических деталей, и планируется, что они завершатся к концу сентября. Впоследствии, в октябре, правительство Чехии соберется для оценки данного предложения, поделился информацией чешский посол в Соединенных Штатах.
По словам Сташека, Конгресс уже дал окончательное согласие на эту продажу. Он также отметил, что помимо этого, Чехия рассматривает возможность приобретения другой военной техники у США. Однако детали этих планов остаются в стадии «обмена информацией с американской стороной».
В свете сотрудничества между двумя странами, по словам посла, Чехия заслуживает приглашения своего премьер-министра в Белый дом. Планировалась возможная поездка премьер-министра Петра Фиалы в Вашингтон, и ходили слухи, что она могла состояться в первом квартале этого года, однако этого не произошло.
«Сейчас у президента США чрезвычайно напряженная повестка дня. В настоящий момент мы находимся на этапе переговоров о дате», — заявил Сташек. Он также добавил, что в сентябре президент Чехии Петр Павел планирует встречу с президентом США Джо Байденом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Сташек сообщил, что в следующие месяцы Соединенные Штаты примут делегацию из Чехии, включая министра транспорта Мартина Купку (ODS), а также представителей компаний и научных групп, занимающихся космическими исследованиями. Эта поездка будет следовать за весенним визитом главы чешской дипломатии Яна Липавского, который подписал документ о присоединении Чехии к американской инициативе Artemis по сотрудничеству в исследовании Луны, Марса и других космических тел.
Посол также отметил сотрудничество в области атомной энергетики, особенно после весеннего объявления ČEZ о заключении соглашения с американской компанией Westinghouse о поставке топлива для АЭС «Дукованы». По словам Сташека, в настоящее время ČEZ ведет переговоры с четырьмя американскими компаниями о поставке малых модульных реакторов. «У нас также есть предложение о том, что со временем... они передадут нам технологию для производства здесь, в Чехии», — добавил он.
Согласно текущим планам, модульные реакторы должны начать дополнять существующие атомные блоки на АЭС «Дукованы» и «Темелин» в ближайшем десятилетии. ČEZ планирует осуществить пилотный проект этой технологии в Темелине, который может завершиться в 2032-2035 годах.
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