Если в марте только 24% опрошенных не соглашались с утверждением о необходимости противостояния влиянию России, то в августе этот показатель вырос до упомянутых 30%. Противоположная точка зрения нашла поддержку в 55% опрошенных, в то время как 15% не смогли определить свою позицию. Эти результаты могут объяснить рост популярности пророссийских партий, таких как Směr-sociální demokracie, Republika и Словацкая национальная партия (SNS), менее чем за месяц до выборов. В то же время, партия Hlas-sociální demokracie, которая отстаивает более прозападный и продемократический курс, показывает снижение популярности, сообщает Denník N.





Среди избирателей партии Směr 48% не отвергают возможность возвращения в российскую сферу влияния, в партии Republika этот показатель составляет 61%, а в SNS - 68%.





Подавляющее большинство сторонников Роберта Фицо в Směr, Republika и SNS (31% опрошенных) не согласны с утверждением о том, что четыре десятилетия правления компартии под контролем Москвы принесли народу Словакии подавление свободы и демократии. Тем не менее 30% респондентов поддерживают мнение о том, что для страны было бы полезно иметь сильного и решительного лидера, способного действовать независимо от парламента и выборов.













Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!



