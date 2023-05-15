Шокирующий опрос: Все больше словаков хотели бы присоединиться к российской сфере влияния
1 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
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С ростом близких парламентских выборов всё больше словаков высказывают желание видеть демократию, отличную от западноевропейской. Опрос, проведенный компанией Ipsos для издания Denník N, показал, что до 30% жителей Словакии не оказывали бы сопротивление возможности вновь оказаться в сфере влияния Российской Федерации.
Если в марте только 24% опрошенных не соглашались с утверждением о необходимости противостояния влиянию России, то в августе этот показатель вырос до упомянутых 30%. Противоположная точка зрения нашла поддержку в 55% опрошенных, в то время как 15% не смогли определить свою позицию. Эти результаты могут объяснить рост популярности пророссийских партий, таких как Směr-sociální demokracie, Republika и Словацкая национальная партия (SNS), менее чем за месяц до выборов. В то же время, партия Hlas-sociální demokracie, которая отстаивает более прозападный и продемократический курс, показывает снижение популярности, сообщает Denník N.
Среди избирателей партии Směr 48% не отвергают возможность возвращения в российскую сферу влияния, в партии Republika этот показатель составляет 61%, а в SNS - 68%.
Подавляющее большинство сторонников Роберта Фицо в Směr, Republika и SNS (31% опрошенных) не согласны с утверждением о том, что четыре десятилетия правления компартии под контролем Москвы принесли народу Словакии подавление свободы и демократии. Тем не менее 30% респондентов поддерживают мнение о том, что для страны было бы полезно иметь сильного и решительного лидера, способного действовать независимо от парламента и выборов.
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