Оборона Чехии готовит стратегию для долгой войны и перемещения войск

В свете событий в Украине Министерство обороны вносит коррективы в свою оборонительную стратегию, направленные на модернизацию армии и инвестирование в транспортную инфраструктуру для размещения союзных войск и техники, направляющихся к границам России. «В условиях нарастающей агрессии со стороны России, главной задачей чешской оборонной политики становится подготовка к продолжительной высокоинтенсивной оборонительной войне с технологически развитым противником, обладающим ядерным арсеналом», — отмечается в документе, который, ожидается, будет рассмотрен в комитете по обороне Палаты представителей. По мнению бывшего начальника армии Йиржи Шедивого, министерство обороны и правительство двигаются в правильном направлении, так как важно готовить армию и общество к возможному конфликту независимо от ситуации в Украине, в свете продолжающегося ухудшения обстановки в мировой безопасности, особенно из-за соперничества между США и Китаем.



«Даже если конфликт в Украине завершится, угроза потенциального столкновения не исчезнет, так как ситуация в Индокитае ухудшается», — подчеркнул Шедиви в интервью изданию «Pravo».



Министр обороны Яна Чернохова (ODS) уже представила стратегию президенту Петру Павлу. Ожидается, что правительство утвердит ее к концу сентября.



Стратегия выдвигает две главные задачи.

«Первой приоритетной целью является создание хорошо вооруженных, обученных и боеспособных вооруженных сил, способных участвовать в операциях по коллективной обороне», — говорится в тексте. Главным образом, это предполагает укрепление армии путем увеличения численности на несколько тысяч солдат. Армия уже несколько лет назад начала наращивать свои ряды, и к 2030 году планируется увеличить количество профессиональных военнослужащих с нынешних 24 тысяч до 30 тысяч, а также иметь 10 тысяч резервистов. В настоящее время их число составляет около четырех тысяч. Планируется также радикальная модернизация армии, на что должны быть выделены средства, составляющие два процента ВВП на оборону. В следующем году оборонный бюджет должен увеличиться на треть — с 100 до 150 миллиардов чешских крон. Второй важной целью становится всесторонняя оперативная подготовка территории Чешской Республики для приема, передвижения и обеспечения значительного количества союзных войск. Для достижения этой цели потребуются значительные инвестиции, в основном, в дорожную инфраструктуру, железнодорожные пути и аэропорты. «В свете возможных перемещений войск на восток необходимо будет увеличить пропускную способность мостов, адаптировать тоннели для проезда военной техники, сделать аэропорты готовыми к приему. Кроме того, нужно будет создать места для складирования и отдыха», — подчеркнул Шедиви.



По мнению Олдриха Буреша, руководителя Центра по изучению проблем безопасности Метропольного университета в Праге, подход к решению этой задачи опирается на планы НАТО, утвержденные в июле на саммите в Вильнюсе. «Войска уже были и будут развернуты на восточном фланге, но необходимо решить вопрос транспортировки тяжелой военной техники, так как немецкие танки „Леопард“ или американские „Абрамс“ весят на двадцать тонн больше, чем грузоподъемность наших дорог и мостов», — подчеркнул Буреш. Он добавил, что такой подход значительно отличается от прежней стратегии. «Ранее мы готовили армию, прежде всего, для участия в международных операциях, а теперь мы возвращаемся к полноценной военной оперативной базе», — отметил Буреш. Согласно стратегии и предыдущим заявлениям министра обороны, в вопросах безопасности нельзя полагаться только на армию; необходимо подготовить к конфликту всю общественность и бизнес-сектор. Поэтому в документе для парламента говорится: «Чешская Республика будет создавать условия для вовлечения оборонной промышленности в систему экономической мобилизации». Стратегия безопасности, разработанная Министерством иностранных дел и одобренная правительством в июне, также выделяет Россию как главную угрозу, а также указывает на риски, исходящие от Китая и нестабильных стран Африки.













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