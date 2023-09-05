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Жена президента Чехии прибыла в Киев. Была объявлена воздушная тревога

6 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
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Утром 6 сентября супруга президента Чехии Ева Павлова прибыла в Киев на саммит первых леди. Организатором саммита выступает супруга президента Украины Елена Зеленская.
Об этом сообщает Radiožurnál.

Ева Павлова приехала в Киев на специальном поезде, как и другие первые леди Помимо Чехии, в мероприятии принимают участие представители Словакии, Дании, Эстонии, Литвы и Словении.

«Супруга президента Чехии Ева Павлова прибыла в Киев на третий саммит первых леди в условиях противовоздушной тревоги. Перед самым ее приездом ПВО сбила несколько российских ракет», — сообщил специальный корреспондент «Радиожурнала» на Украине Мартин Доразин. По его словам, ракеты можно было видеть по пути следования.

«Это была очень страшная ситуация, когда мы увидели ракеты в небе над Киевом. По предыдущей информации, это были крылатые ракеты, возможно, баллистические», — рассказал он.

В среду в Киеве должен состояться саммит первых леди по вопросам психического здоровья жертв войны и людей, живущих в кризисных зонах. Повестка дня саммита засекречена в целях защиты гостей.

В настоящее время в городе находится госсекретарь США Энтони Блинкен.



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Чехия президент Украина война

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