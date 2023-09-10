Экспорт оружия из Чехии в прошлом году вырос почти вдвое и составил 30 млрд крон

Об этом сегодня в интервью ČTK сообщил Йиржи Гинек, президент Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чешской Республики. По его словам, экспорт в прошлом году был самым высоким. Объем производства по сравнению с 2021 годом вырос примерно на 20% и составил более 50 млрд крон, сказал Гинек.





"Экспорт 2022 года - самый высокий за всю историю, и я верю, что такого больше не повторится", - сказал он. По его словам, вторжение России в Украину в феврале прошлого года не только привело к увеличению поставок в место конфликта, но и вызвало необходимость подготовиться к возможному распространению войны на другие страны.





По словам Гинека, около 45% экспорта поступало в Украину. 70% из них составляли боеприпасы, в основном крупнокалиберные. Но чешские компании также поставляли Украине наземную технику: автомобили, танки, бронетранспортеры, гаубицы и ракетные установки, сказал он.





Он добавил, что экспорт в основном состоит из материалов, которые были произведены в предыдущие годы. "В основном это касается боеприпасов. На боеприпасы приходится более половины экспорта 2022 года, хотя в предыдущие годы этот показатель составлял около 15%", - сказал он. По его словам, объем экспорта в этом году может составить около 20 млрд крон.





В долгосрочной перспективе, по словам Гинека, оружие и другие материалы для обеспечения безопасности чаще всего экспортируются в США, страны Европейского союза, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Однако экспорт в Африку также усилился, сказал он.





По словам Гинека, объем производства в прошлом году вырос примерно на пятую часть по сравнению с предыдущим годом и составил более 50 млрд крон. "2022 год стал годом бума для многих компаний, входящих в Ассоциацию предприятий оборонной промышленности и безопасности, но, с другой стороны, многие компании, доля которых в оборонном производстве была ниже, испытывали трудности", - сказал он. По его словам, в 2022 году компании также столкнулись со значительным ростом затрат, особенно на энергоносители.





В прошлом году было выдано 1 500 экспортных лицензий по сравнению с 1 200 годом ранее. Предприятия, желающие экспортировать военное оборудование, должны подать заявку. Решение о выдаче лицензии принимается Министерством промышленности и торговли совместно с министерствами иностранных дел, внутренних дел и обороны.





Ассоциация оборонной промышленности и безопасности утверждает, что она объединяет более 90% компаний Чехии, работающих в сфере оборонной промышленности и безопасности. Кроме пяти государственных компаний, в ее состав входят в основном малые и средние предприятия, ориентированные в основном на производство гражданской продукции.





По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), в период с января по май этого года Чехия поставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты (БМП) и 645 противотанковых управляемых ракет. При этом поставки также включали 16 специальных машин для системы ПВО, 57 тыс. снарядов для пушек и гаубиц или 144 зенитных орудия, сообщил ранее Фиала. По словам министра Яны Черноховой (ODS), в армейских запасах еще есть оборудование, которое может быть предоставлено Украине.











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