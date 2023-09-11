Ввод советских танков в Будапешт и Прагу был ошибкой, заявил Путин
12 сентября 2023
12:00
935
Президент России Владимир Путин назвал интервенцию советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в августе 1968 года ошибками советской политики, сообщают российские СМИ.
«Мы давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряженности в отношениях», — цитирует Путина информационное агентство ТАСС.
Он назвал недопустимой политику, явно направленную против интересов других стран, но отметил, что Запад, и прежде всего США, в своей внешней политике допускает те же ошибки, что и Советский Союз.
«Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают ведущие страны Запада, и прежде всего Соединенные Штаты», — указал российский президент. При этом он не упомянул о войне, которую российские войска развязали против Украины по его приказу.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
1284
12 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
79793
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
12 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
1284
12 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
79793
12 СЕНТЯБРЯ 2023
14:15
221
12 СЕНТЯБРЯ 2023
13:30
668
12 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
450
12 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
901
12 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
374
11 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
1452
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.