Ввод советских танков в Будапешт и Прагу был ошибкой, заявил Путин

«Мы давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряженности в отношениях», — цитирует Путина информационное агентство ТАСС.

Он назвал недопустимой политику, явно направленную против интересов других стран, но отметил, что Запад, и прежде всего США, в своей внешней политике допускает те же ошибки, что и Советский Союз.

«Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают ведущие страны Запада, и прежде всего Соединенные Штаты», — указал российский президент. При этом он не упомянул о войне, которую российские войска развязали против Украины по его приказу.











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