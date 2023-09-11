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Ввод советских танков в Будапешт и Прагу был ошибкой, заявил Путин

Новости 420on
12 сентября 2023
12:00
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Президент России Владимир Путин назвал интервенцию советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в августе 1968 года ошибками советской политики, сообщают российские СМИ.
«Мы давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряженности в отношениях», — цитирует Путина информационное агентство ТАСС.
 
Он назвал недопустимой политику, явно направленную против интересов других стран, но отметил, что Запад, и прежде всего США, в своей внешней политике допускает те же ошибки, что и Советский Союз. 
 
«Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают ведущие страны Запада, и прежде всего Соединенные Штаты», — указал российский президент. При этом он не упомянул о войне, которую российские войска развязали против Украины по его приказу.



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Чехия Путин Россия война

Комментарии:
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Dz 12 сентября 2023 13:16
Вот же старый дурак, а нападать на Украину значит он не считает ошибкой, где весь восток и юг нормально к ним относился, а пыня их разбомбил до руин и оставил без работы.
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korba4 12 сентября 2023 13:20
Так,сейчас ему 71 год..., не,вряд ли этот же президент будет говорить об ошибке на Украине.
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