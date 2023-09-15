Фиала: Чехия не является безбилетником в НАТО, она серьезно относится к своей безопасности

Премьер-министр отметил, что необходимо помнить о важности членства в НАТО, которое обеспечивает исключительные гарантии безопасности, которых Чехия не имела в прошлом. Он очень доволен тем, что Чехия не является безбилетником в альянсе.





«Напротив, мы — ответственное государство, мы серьезно относимся к своей безопасности и помогаем там, где это необходимо. Я имею в виду не только войну на Украине, мы участвуем в нескольких миротворческих миссиях, помогаем защищать небо над Восточной Европой, отправляем спасателей в районы бедствий, спасаем жизни», — сказал он. Он также поблагодарил пожарных, помогавших после пожаров в Греции, которые, по его словам, являются прекрасным представителем чешских ценностей.





Фиала также сообщил, что в последние два года началась масштабная и необходимая модернизация армии и военной техники. По его словам, это касается, например, боевых машин пехоты, стрелкового оружия, пушек, танков и вертолетов. «Чешская оборонная промышленность также будет играть важную роль в этой модернизации, либо путем прямых поставок, либо в сотрудничестве с иностранными поставщиками», — добавил он.





Министр обороны Яна Чернохова (ODS) также рассказала о модернизации армии, упомянув контракт на поставку боевых машин пехоты CV-90, приобретение танков Leopard 2A4 у Германии в качестве компенсации за помощь Украине, а также участие в проекте по разработке новой версии танков Leopard 2A8.





Чехия также ведет переговоры с США о закупке 24 самолетов F-35 на основе рекомендации военных. Ожидается, что Министерство обороны представит правительству окончательные результаты переговоров в течение нескольких недель. После этого кабинет министров примет решение о закупке. Максимально возможная сумма возможного 10-летнего контракта составит 5,62 млрд долларов США (около 124 млрд крон).





Самолеты, представленные на «Днях НАТО», находятся на вооружении ВВС США и Великобритании. «Я верю, что через несколько лет мы будем приветствовать эти самолеты здесь, в чешских цветах, потому что это машины будущего, которые являются наилучшим выбором для обеспечения защиты нашего воздушного пространства», — добавила Чёрнохова.





Она отметила, что приобретение самолетов F-35 не нанесет серьезного ущерба бюджету. «В первые годы, когда ожидаются самые большие суммы долга, эти выплаты не будут превышать 10% бюджета министерства обороны в год в эти первые годы, и это та статья, с которой мы можем справиться, и это стоит того для нашей обороны и безопасности», — сказала министр.





В этом году специальной страной-партнером Дней НАТО является Польша. Польский генерал-майор Цезарь Вишневский сказал, что это возможность продемонстрировать системы вооружения, часть которых уже передана Украине. По его словам, в руках украинских солдат они доказали свою эффективность. Он также зачитал тост министра обороны Польши Мариуша Блащака, в котором, в частности, говорилось, что Чехию и Польшу связывает крепкое партнерство, основанное на общей истории.





Дни НАТО — это крупнейшая в Европе демонстрация безопасности. Военные, охранные и спасательные подразделения, в этом году из 19 стран, проводят показательные выступления. Впервые на мероприятии представлена Португалия, а Польша в этом году выступает в качестве особой страны-партнера. Вход на мероприятие бесплатный.











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