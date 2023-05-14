ФОТОРЕПОРТАЖ: Субботний митинг в Праге
18 сентября 2023
18:03
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Тысячи чешских граждан заполнили Вацлавскую площадь, выразив свое недовольство действиями правительства. Акция «Чехия против правительства», организованная партией Právo Respekt Odbornost (PRO), стала третьим крупным митингом в этом году. Участники требовали отставки правительства, обвиняя его в экономической несостоятельности и вовлечении страны в мировую войну. Тем временем в верхней части площади прошел митинг сторонников Украины, высказывающих свое несогласие с демонстрацией. В фоторепортаже — самые интересные моменты субботы.
Фото предоставил: German Oiler
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
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