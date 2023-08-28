«SPD же никто не выгоняет». Ракушан отстаивает украинских беженцев перед Окамурой

«Пришло время украинским „беженцам“ возвращаться домой, на территорию, где не ведутся боевые действия. У украинцев другой менталитет, и логично, что стычки с чешскими гражданами будут нарастать. К сожалению, если не решить проблему с огромным количеством украинских иммигрантов на нашей территории, то взаимная неприязнь только усилится», — написал Окамура в Facebook.



https://twitter.com/anyuser/status/1704539195664990260 «Я попытаюсь объяснить абсурдность этого требования на понятном вам, господин Окамура, примере: когда много лет назад сторонник SPD господин Балда совершил террористический акт и поставил под угрозу жизни людей, он был осужден по закону, но никто не требовал высылки или депортации других сторонников SPD куда-либо и не указывал на их другой менталитет. Так что давайте, пожалуйста, относиться ко всем людям одинаково, независимо от их национальности, политической принадлежности или цвета кожи, хорошо?» — написал в ответ министр внутренних дел.

За последние месяцы произошло несколько инцидентов, в которых украинские беженцы обвинялись как в совершении проступков, так и в тяжких преступлениях. Наиболее известен случай изнасилования и последующего покушения на убийство 15-летней девочки, которая инсценировала свою смерть, чтобы спастись. Преступником оказался 18-летний украинец, который уже много лет находится в Чехии.













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