ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Фицо подверг критике президента Павела

Анастасия Князева
25 сентября 2023
16:00
689
Роберт Фицо, фаворит на выборах в Словакии и председатель партии Směr, подверг критике президента Чехии Петра Павела за якобы имевшее место вмешательство в предвыборную кампанию перед парламентскими выборами в субботу. Чешский президент заявил, что возвращение Фицо к власти может нарушить чешско-словацкие отношения.
В субботу в Словакии пройдут досрочные парламентские выборы. Заявление чешского президента было сделано как предупреждение словацким избирателям о том, что избрание социал-демократов приведет чешское политическое представительство к намеренному замораживанию чешско-словацких отношений. Фицо в свою очередь назвал это вмешательством в избирательную кампанию в Словакии. Свою критику Фицо также опубликовал в видеоролике, размещенном в социальной сети.

«Уважаемый господин президент, не является ли ухудшение отношений, которым вы пугаете словацких избирателей из-за наших разных взглядов, слишком большим риском, огромной ценой за ту небольшую, политически практически незначительную услугу, которую вы оказываете президенту Словакии Зузане Чапутовой? — спросил бывший премьер-министр. — Президенту, который открыто выражает враждебность словацкой социал-демократии и который согласился на беспрецедентное злоупотребление уголовным правом для ликвидации оппозиции, чтобы она не смогла добиться успеха на парламентских выборах 30 сентября?»  Фицо уже неоднократно обыгрывал этот нарратив в ходе избирательной кампании.

«Ваше заявление очень странно в свете того, что я являюсь обладателем высшей награды чешского государства — ордена Белого Льва — именно за построение прекрасных отношений между нашими братскими странами», — заявил Фицо. Этот орден Фицо получил в 2014 году от Милоша Земана.

«В то же время очень неприятно, что вы, будучи главой Чешской Республики, говорите об ухудшении традиционно превосходных чешско-словацких отношений только потому, что к востоку от реки Морава могут править политики с суверенными взглядами», — добавил лидер Směr.

Павел заявил журналистам во время визита в Нью-Йорк на этой неделе, что некоторые взгляды Фицо больше соответствуют российской пропаганде. «Конечно, если он будет избран и получит доверие, это также в определенной степени исказит наши отношения, поскольку мы будем по-разному смотреть на некоторые фундаментальные вещи», — сказал Павел.

Фицо признал, что они с Павелом особенно расходятся во взглядах на войну в Украине. «Я против дальнейшего вооружения Украины, потому что затягивание конфликта ведет только к ненужным и огромным человеческим жертвам», — сказал Фицо, призвав к немедленному прекращению боевых действий и мирным переговорам. Это предложение пока отвергается как российским агрессором, который хотел бы сохранить захваченные территории, так и украинцами, которые уже пытаются вытеснить оккупантов и не хотят давать им время на укрепление обороны.

«Да, у меня другое мнение об эффективности антироссийских санкций, которые наносят больший ущерб ЕС, чем Российской Федерации. Да, я считаю возможное вступление Украины в НАТО фактором риска для мира во всем мире. Да, я выступаю за автономию ЕС по основным вопросам внешней политики и безопасности. ЕС должен формировать свои позиции в равноправном диалоге с США, а не просто слепо и некритично копировать американские интересы», — подчеркнул бывший премьер-министр Словакии.

Экс-премьер утверждает, что большинство словаков не возлагают основную ответственность за войну в Украине на Россию, а половина считает США угрозой безопасности. «Мы живем в странное время. Тот, кто выступает за мир, — поджигатель войны, а тот, кто поддерживает войну, — борец за мир», — отметил Фицо.

Фицо также напомнил, что перед выборами его поддержали бывшие президенты Чехии Вацлав Клаус и Милош Земан. Словацкий политик сказал в воскресенье, что очень ценит их поддержку.




Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

 
Словакия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
881
ПОЛИТИКА
«НАШ ЧЕЛОВЕК ФИЦО». ПОЧЕМУ ТОКСИЧНЫЙ СЛОВАЦКИЙ ЭКС-ПРЕМЬЕР ДО СИХ ПОР ИМЕЕТ СТОРОННИКОВ В ЧЕХИИ — КОММЕНТАРИЙ
20 СЕНТЯБРЯ 2023
17:04
1839
ПОЛИТИКА
ОПАСНОЕ ПРОРОССИЙСКОЕ СОСЕДСТВО? ДО ВЫБОРОВ В СЛОВАКИИ ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ — СИТУАЦИЯ СЕРЬЕЗНАЯ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
1935
ПОЛИТИКА
ШОКИРУЮЩИЙ ОПРОС: ВСЕ БОЛЬШЕ СЛОВАКОВ ХОТЕЛИ БЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РОССИЙСКОЙ СФЕРЕ ВЛИЯНИЯ
24 ИЮЛЯ 2023
17:30
1622
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ ПОПЫТАЛИСЬ ПРОВЕЗТИ ЧЕРЕЗ ПРАГУ. В МАШИНУ НАБИЛОСЬ 11 ЧЕЛОВЕК
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
25 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
85
ОБЩЕСТВО
КАК В ЧЕХИИ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЛИ ГАЗ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
25 СЕНТЯБРЯ 2023
22:00
196
КУЛЬТУРА
ВИДЕО: УЖЕ В ЭТУ ПЯТНИЦУ КОНЦЕРТ «БИ-2» В ПРАГЕ! У ГРУППЫ ВЫШЕЛ НОВЫЙ КЛИП
25 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
295
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НЕКОМУ ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ, ЗАВИСИМЫХ ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ
25 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
418
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ УКРАИНЦЕВ В ЧЕХИИ СТАЛКИВАЛИСЬ С АГРЕССИЕЙ
25 СЕНТЯБРЯ 2023
18:30
231
ОБЩЕСТВО
ПОСЛОМ В ПОЛЬШЕ БУДЕТ ДАНЧАК, В УКРАИНЕ — ПЕХ, ОНИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
25 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
384
О ЧЕХИИ
НА КАКИХ АВТОМОБИЛЯХ ЕЗДИЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ ЧЕХИИ И ЧЕХОСЛОВАКИИ? ИНОМАРКИ И ЧЕШСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
25 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
468
ПОЛИТИКА
УКРАИНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ «ЧЕРНОЙ ДЫРОЙ», СЧИТАЕТ ЧЕШСКИЙ КОНСУЛ ВО ЛЬВОВЕ ДАВИД НОВЫ
25 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
807
ЖИЗНЬ
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАС НЕ ЦЕНЯТ НА РАБОТЕ
25 СЕНТЯБРЯ 2023
12:27
867
ПОЛИТИКА
РОССИЙСКИЙ АГЕНТ В ЧЕХИИ ПРЕДЛАГАЛ ТЫСЯЧИ ЕВРО ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЙНЕ В УКРАИНЕ
25 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
1187
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА, НАПАВШИЙ НА ДВУХ УКРАИНОК В ЧЕХИИ, ОСВОБОЖДЕН ИЗ-ПОД СТРАЖИ