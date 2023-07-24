Фицо подверг критике президента Павела

В субботу в Словакии пройдут досрочные парламентские выборы. Заявление чешского президента было сделано как предупреждение словацким избирателям о том, что избрание социал-демократов приведет чешское политическое представительство к намеренному замораживанию чешско-словацких отношений. Фицо в свою очередь назвал это вмешательством в избирательную кампанию в Словакии. Свою критику Фицо также опубликовал в видеоролике, размещенном в социальной сети.





«Уважаемый господин президент, не является ли ухудшение отношений, которым вы пугаете словацких избирателей из-за наших разных взглядов, слишком большим риском, огромной ценой за ту небольшую, политически практически незначительную услугу, которую вы оказываете президенту Словакии Зузане Чапутовой? — спросил бывший премьер-министр. — Президенту, который открыто выражает враждебность словацкой социал-демократии и который согласился на беспрецедентное злоупотребление уголовным правом для ликвидации оппозиции, чтобы она не смогла добиться успеха на парламентских выборах 30 сентября?» Фицо уже неоднократно обыгрывал этот нарратив в ходе избирательной кампании.





«Ваше заявление очень странно в свете того, что я являюсь обладателем высшей награды чешского государства — ордена Белого Льва — именно за построение прекрасных отношений между нашими братскими странами», — заявил Фицо. Этот орден Фицо получил в 2014 году от Милоша Земана.





«В то же время очень неприятно, что вы, будучи главой Чешской Республики, говорите об ухудшении традиционно превосходных чешско-словацких отношений только потому, что к востоку от реки Морава могут править политики с суверенными взглядами», — добавил лидер Směr.





Павел заявил журналистам во время визита в Нью-Йорк на этой неделе, что некоторые взгляды Фицо больше соответствуют российской пропаганде. «Конечно, если он будет избран и получит доверие, это также в определенной степени исказит наши отношения, поскольку мы будем по-разному смотреть на некоторые фундаментальные вещи», — сказал Павел.





Фицо признал, что они с Павелом особенно расходятся во взглядах на войну в Украине. «Я против дальнейшего вооружения Украины, потому что затягивание конфликта ведет только к ненужным и огромным человеческим жертвам», — сказал Фицо, призвав к немедленному прекращению боевых действий и мирным переговорам. Это предложение пока отвергается как российским агрессором, который хотел бы сохранить захваченные территории, так и украинцами, которые уже пытаются вытеснить оккупантов и не хотят давать им время на укрепление обороны.





«Да, у меня другое мнение об эффективности антироссийских санкций, которые наносят больший ущерб ЕС, чем Российской Федерации. Да, я считаю возможное вступление Украины в НАТО фактором риска для мира во всем мире. Да, я выступаю за автономию ЕС по основным вопросам внешней политики и безопасности. ЕС должен формировать свои позиции в равноправном диалоге с США, а не просто слепо и некритично копировать американские интересы», — подчеркнул бывший премьер-министр Словакии.





Экс-премьер утверждает, что большинство словаков не возлагают основную ответственность за войну в Украине на Россию, а половина считает США угрозой безопасности. «Мы живем в странное время. Тот, кто выступает за мир, — поджигатель войны, а тот, кто поддерживает войну, — борец за мир», — отметил Фицо.





Фицо также напомнил, что перед выборами его поддержали бывшие президенты Чехии Вацлав Клаус и Милош Земан. Словацкий политик сказал в воскресенье, что очень ценит их поддержку.















Следите за новостями Чехии в соцсетях:



