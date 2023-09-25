Ракушан: немецкие полицейские смогут вместе с чешскими отслеживать миграционную ситуацию в Чехии
26 сентября 2023
12:00
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Вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) согласился со своей немецкой коллегой Нэнси Фезер в том, что немецкие полицейские вместе с чешскими смогут следить за миграционной ситуацией на чешской стороне границы. По его словам, обе страны также планируют совместные действия против контрабандистов. Если они принесут результаты, то Фезер не будет рассматривать вопрос о постоянном пограничном контроле, добавил Ракушан.
По словам Ракушана, ситуация на границах Германии с Польшей и Австрией гораздо серьезнее, чем с Чехией. Однако в конце прошлой недели число мигрантов на чешско-немецкой границе возросло. В выходные вице-премьер разговаривал с Фезер по телефону около 20 минут, и они договорились о двух мерах.
Первая — это применение так называемой швейцарской модели. Немецкие полицейские совместно с чешскими получат право контролировать миграционную ситуацию уже на чешской стороне границы, что стало возможным благодаря соглашению о полицейском сотрудничестве. Кроме того, страны совместно планируют действия против контрабандистов. «Если они принесут результаты, а мы убеждены, что так и будет, то федеральный канцлер Германии не будет рассматривать вопрос о введении постоянного контроля на чешско-немецкой границе», — отметил Ракушан.
По словам Ракушана, первые меры могут вступить в силу уже в конце недели. «Наши полицейские готовы. Скорее, у нас есть информация о том, что возможностей, потенциала саксонской и баварской полиции недостаточно, придется привлекать сотрудников внутренних дел», — сказал Ракушан.
По словам министра внутренних дел, эти меры не являются чем-то исключительным. Например, чешская полиция уже имеет право выезжать на немецкую сторону границы для преследования контрабандистов, а в Словакии чешские полицейские также работают вместе со словаками. Как долго будут применяться эти меры, по мнению Ракушана, в большей степени зависит от Германии.
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