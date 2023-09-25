Ракушан: немецкие полицейские смогут вместе с чешскими отслеживать миграционную ситуацию в Чехии

По словам Ракушана, ситуация на границах Германии с Польшей и Австрией гораздо серьезнее, чем с Чехией. Однако в конце прошлой недели число мигрантов на чешско-немецкой границе возросло. В выходные вице-премьер разговаривал с Фезер по телефону около 20 минут, и они договорились о двух мерах.

Первая — это применение так называемой швейцарской модели. Немецкие полицейские совместно с чешскими получат право контролировать миграционную ситуацию уже на чешской стороне границы, что стало возможным благодаря соглашению о полицейском сотрудничестве. Кроме того, страны совместно планируют действия против контрабандистов. «Если они принесут результаты, а мы убеждены, что так и будет, то федеральный канцлер Германии не будет рассматривать вопрос о введении постоянного контроля на чешско-немецкой границе», — отметил Ракушан.

По словам Ракушана, первые меры могут вступить в силу уже в конце недели. «Наши полицейские готовы. Скорее, у нас есть информация о том, что возможностей, потенциала саксонской и баварской полиции недостаточно, придется привлекать сотрудников внутренних дел», — сказал Ракушан.

По словам министра внутренних дел, эти меры не являются чем-то исключительным. Например, чешская полиция уже имеет право выезжать на немецкую сторону границы для преследования контрабандистов, а в Словакии чешские полицейские также работают вместе со словаками. Как долго будут применяться эти меры, по мнению Ракушана, в большей степени зависит от Германии.













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