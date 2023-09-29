Для решения проблемы с мигрантами потребуется сила, считает Фицо. Он также высказался по поводу Украины

Роберт Фицо будет баллотироваться на пост премьер-министра, если получит мандат на формирование новой правительственной коалиции. «До этого момента нет смысла вести с кем-либо переговоры», — сказал он в своем первом заявлении после того, как набрал почти 23% голосов на внеочередных выборах в субботу. Он также затронул тему миграции, заявив, что новое правительство должно немедленно ввести проверки на границе с Венгрией.

Вскоре после этого президент Словакии Зузана Чапутова объявила, что поручит победителю выборов сформировать правительство в понедельник, 2 октября.

В начале пресс-конференции Фицо извинился за то, что у него не совсем в порядке голосовые связки. «Мы немного пели, но, думаю, это нормально», — сказал победитель субботних выборов.

Отвечая на вопрос, как новое правительство будет действовать в отношении Украины, Фицо сказал, что у Словакии и ее народа есть более серьезные проблемы, чем Украина. «Украина — это огромная трагедия для всех. Если дело дойдет до того, что Směr сформирует правительство, мы сделаем все возможное, в том числе и на территории Европейского союза, чтобы как можно быстрее перейти к мирным переговорам. Дальнейшее убийство друг друга никому не выгодно. Лучше десять лет вести мирные переговоры, идти на компромисс, чем еще десять лет убивать друг друга, и через эти десять лет мы окажемся там, где мы сейчас находимся», — сказал он.

«Мы готовы помогать Украине по гуманитарным соображениям, мы готовы помогать в восстановлении самого государства, но вы знаете наше мнение по поводу вооружения Украины», — добавил Фицо.

Фицо подтвердил, что он выступает за переговорный порядок формирования новой правительственной коалиции, при котором сначала согласовывается повестка дня, а затем распределяются функции.

«Если я получу от президента мандат на формирование правительства, нам потребуется около двух недель, чтобы определить наши приоритеты», — сказал Фицо.

Фицо призвал к успокоению ситуации в Словакии. «Я очень забочусь о функционировании V4, я забочусь о том, чтобы отношения с премьер-министрами соседних стран были выше стандартных», — подчеркнул он.

«Если Směr будет в правительстве, я хотел бы гарантировать прежде всего стабильность правительства, я бы очень хотел, чтобы правительство продержалось четыре года, я бы хотел, чтобы правительство вело себя достойно по отношению к народу, чтобы сказать народу: не волнуйтесь, мы вас не подведем и не пойдем на 100-процентное повышение цен на газ, как предлагает Управление по регулированию сетевых отраслей. Народ, не волнуйтесь, для того мы и боролись, чтобы о вас заботиться», — заявил он.

«Внешнеполитическая ориентация Словакии не изменится. Мы находимся в Европейском союзе. Мне не нравится, что Европейский союз не имеет собственного мнения по некоторым вопросам, что он находится на буксире у Соединенных Штатов Америки. Нам не нравится, что Европейский союз не является мирным проектом. Нам не нравятся и другие вещи, о которых мы будем говорить, но ничего, ни на миллиметр, не изменится в том, как "закреплена" Словакия. Для этого нет абсолютно никаких оснований», — подчеркнул он.

«Уважайте то, что у нас есть разные мнения по некоторым вопросам. В конце концов, в этом и заключается суть демократии. В Евросоюзе распространяется политика одного единственного мнения, и любой, кто имеет другое мнение, автоматически является сторонником Путина и российским пропагандистом. Но это не так. Разве мы не имеем права сказать, что у нас другое мнение о войне? Давайте покончим с этими ярлыками, что этот — фашист, тот — путинист», — призвал Фицо.

«Вы нас знаете. Мы рациональные, прагматичные, но левые политики. Это самое главное отличие. Мы не заинтересованы в том, чтобы навредить Словакии», — добавил он.

Сила для решения проблемы мигрантов

Фицо заявил, что новое правительство должно немедленно ввести контроль на границе с Венгрией, откуда в последние недели в Словакию хлынули тысячи нелегальных мигрантов. «Это будут не очень красивые картинки. Для решения проблемы мигрантов нам придется применить силу», — подчеркнул Фицо.

Лидер Směr также подтвердил, что президент полиции Штефан Хамран и специальный прокурор Даниэль Липшиц должны будут покинуть свои посты. «Они будут немедленно заменены», — добавил он.











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