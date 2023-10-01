ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Петр Павел: В интересах Чехии поддерживать со Словакией максимально хорошие отношения

Анастасия Князева
2 октября 2023
12:00
370
Необходимо уважать волю граждан, заявил президент Чехии Петр Павел после победы на выборах в Словакии партии Роберта Фицо Směr. По словам главы государства, только последующие переговоры покажут, по какому пути пойдет Словакия. Чехия заинтересована в том, чтобы в долгосрочной перспективе поддерживать со словаками отношения по высшему стандарту. Заявление Павела представила ČTK сотрудница отдела коммуникации Пражского Града Мария Пфейферова.
 Перед выборами президент заявил журналистам, что возвращение Фицо на пост главы словацкого правительства может привести к нарушению чешско-словацких отношений из-за его существенно отличающихся взглядов, особенно во внешней политике. Затем Фицо подверг Павела критике за то, что тот якобы вмешивается в предвыборную кампанию перед парламентскими выборами в Словакии. Слова Павела он отверг. 
 
На прошлой неделе Фицо заявил, что они с Павелом расходятся во взглядах на войну в Украине, которую Россия развязала 19 месяцев назад. «Я против дальнейшего вооружения Украины, поскольку затягивание конфликта ведет лишь к ненужным и огромным человеческим жертвам», — сказал он, призвав к немедленному прекращению боевых действий и переговорам о прекращении огня. Павел и чешское правительство уже давно являются сторонниками военной помощи Украине.
 
Сегодня чешский президент заявил, что с интересом наблюдал за выборами в Словакии. «Они прошли демократично, при рекордной явке, и волю граждан надо уважать», — сказал он. По его словам, последующие переговоры покажут, какое правительство будет в Словакии. «В наших интересах, чтобы наши пути не расходились и чтобы сохранялись давние отношения между чехами и словаками, отвечающие самым высоким стандартам», — добавил он.
 



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 
Словакия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
2 ОКТЯБРЯ 2023
15:00
626
ПОЛИТИКА
ОКАМУРА РАДУЕТСЯ ПОБЕДЕ ФИЦО, НО НЕ ПОНИМАЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЧЕХИИ И БЕЖЕНЦЕВ
2 ОКТЯБРЯ 2023
08:41
1385
ПОЛИТИКА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С МИГРАНТАМИ ПОТРЕБУЕТСЯ СИЛА, СЧИТАЕТ ФИЦО. ОН ТАКЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ ПО ПОВОДУ УКРАИНЫ
1 ОКТЯБРЯ 2023
18:16
1451
ПОЛИТИКА
КОММЕНТАРИЙ: ЕСЛИ ФИЦО ПОСТУПИТ КАК ОРБАН, СЛОВАКИЯ РАСКОЛЕТСЯ
1 ОКТЯБРЯ 2023
15:14
1107
ПОЛИТИКА
ВЫБОРЫ В СЛОВАКИИ: ФИЦО ВПЕРВЫЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
2 ОКТЯБРЯ 2023
17:00
46
ОБЩЕСТВО
КАМЕРА ЗАПЕЧАТЛЕЛА СПАСЕНИЕ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНОГО ШАРА ПОСЛЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ В ОСТРАВЕ
2 ОКТЯБРЯ 2023
16:30
248
ПОЛИТИКА
ЗАПАД ДАВИТ НА УКРАИНУ. ТЕПЕРЬ ДЛЯ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ ОНА ВЫНУЖДЕНА ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ
2 ОКТЯБРЯ 2023
15:00
626
ПОЛИТИКА
ОКАМУРА РАДУЕТСЯ ПОБЕДЕ ФИЦО, НО НЕ ПОНИМАЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЧЕХИИ И БЕЖЕНЦЕВ
2 ОКТЯБРЯ 2023
13:30
519
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ ЗАПРЕТЯТ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ НАГРЕТЫЙ ТАБАК
2 ОКТЯБРЯ 2023
10:35
524
ОБРАЗОВАНИЕ
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ СТУДЕНТ ЧЕШСКОГО ВУЗА — ИНОСТРАНЕЦ. ПОЛОВИНА ИЗ НИХ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ В ЧЕХИИ
2 ОКТЯБРЯ 2023
08:41
1385
ПОЛИТИКА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С МИГРАНТАМИ ПОТРЕБУЕТСЯ СИЛА, СЧИТАЕТ ФИЦО. ОН ТАКЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ ПО ПОВОДУ УКРАИНЫ
2 ОКТЯБРЯ 2023
07:00
830
ЭКОНОМИКА
ORLEN СТАЛ ПРОДАВАТЬ БЕНЗИН У ГРАНИЦЫ С ПОЛЬШЕЙ ЗА 34 КРОНЫ ЗА ЛИТР, ОБРАЗОВАЛИСЬ ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ
1 ОКТЯБРЯ 2023
18:16
1451
ПОЛИТИКА
КОММЕНТАРИЙ: ЕСЛИ ФИЦО ПОСТУПИТ КАК ОРБАН, СЛОВАКИЯ РАСКОЛЕТСЯ
1 ОКТЯБРЯ 2023
16:02
1595
ЖИЗНЬ
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ В ЧЕХИИ СТРАДАЕТ ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
1 ОКТЯБРЯ 2023
15:14
1107
ПОЛИТИКА
ВЫБОРЫ В СЛОВАКИИ: ФИЦО ВПЕРВЫЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ