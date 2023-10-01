Петр Павел: В интересах Чехии поддерживать со Словакией максимально хорошие отношения

Перед выборами президент заявил журналистам, что возвращение Фицо на пост главы словацкого правительства может привести к нарушению чешско-словацких отношений из-за его существенно отличающихся взглядов, особенно во внешней политике. Затем Фицо подверг Павела критике за то, что тот якобы вмешивается в предвыборную кампанию перед парламентскими выборами в Словакии. Слова Павела он отверг.

На прошлой неделе Фицо заявил, что они с Павелом расходятся во взглядах на войну в Украине, которую Россия развязала 19 месяцев назад. «Я против дальнейшего вооружения Украины, поскольку затягивание конфликта ведет лишь к ненужным и огромным человеческим жертвам», — сказал он, призвав к немедленному прекращению боевых действий и переговорам о прекращении огня. Павел и чешское правительство уже давно являются сторонниками военной помощи Украине.

Сегодня чешский президент заявил, что с интересом наблюдал за выборами в Словакии. «Они прошли демократично, при рекордной явке, и волю граждан надо уважать», — сказал он. По его словам, последующие переговоры покажут, какое правительство будет в Словакии. «В наших интересах, чтобы наши пути не расходились и чтобы сохранялись давние отношения между чехами и словаками, отвечающие самым высоким стандартам», — добавил он.













Следите за новостями Чехии в соцсетях: