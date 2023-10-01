Петр Павел: В интересах Чехии поддерживать со Словакией максимально хорошие отношения
2 октября 2023
12:00
370
Необходимо уважать волю граждан, заявил президент Чехии Петр Павел после победы на выборах в Словакии партии Роберта Фицо Směr. По словам главы государства, только последующие переговоры покажут, по какому пути пойдет Словакия. Чехия заинтересована в том, чтобы в долгосрочной перспективе поддерживать со словаками отношения по высшему стандарту. Заявление Павела представила ČTK сотрудница отдела коммуникации Пражского Града Мария Пфейферова.
Перед выборами президент заявил журналистам, что возвращение Фицо на пост главы словацкого правительства может привести к нарушению чешско-словацких отношений из-за его существенно отличающихся взглядов, особенно во внешней политике. Затем Фицо подверг Павела критике за то, что тот якобы вмешивается в предвыборную кампанию перед парламентскими выборами в Словакии. Слова Павела он отверг.
На прошлой неделе Фицо заявил, что они с Павелом расходятся во взглядах на войну в Украине, которую Россия развязала 19 месяцев назад. «Я против дальнейшего вооружения Украины, поскольку затягивание конфликта ведет лишь к ненужным и огромным человеческим жертвам», — сказал он, призвав к немедленному прекращению боевых действий и переговорам о прекращении огня. Павел и чешское правительство уже давно являются сторонниками военной помощи Украине.
Сегодня чешский президент заявил, что с интересом наблюдал за выборами в Словакии. «Они прошли демократично, при рекордной явке, и волю граждан надо уважать», — сказал он. По его словам, последующие переговоры покажут, какое правительство будет в Словакии. «В наших интересах, чтобы наши пути не расходились и чтобы сохранялись давние отношения между чехами и словаками, отвечающие самым высоким стандартам», — добавил он.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
2 ОКТЯБРЯ 2023
15:00
626
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
2 ОКТЯБРЯ 2023
17:00
46
2 ОКТЯБРЯ 2023
16:30
248
2 ОКТЯБРЯ 2023
15:00
626
2 ОКТЯБРЯ 2023
13:30
519
2 ОКТЯБРЯ 2023
10:35
524
1 ОКТЯБРЯ 2023
16:02
1595
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.