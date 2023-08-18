ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Половина населения не верит, что Чехия способна себя защитить

Анастасия Князева
2 октября 2023
21:00
139
Большинство чешской общественности согласно с тем, что суверенитет государства необходимо защищать любой ценой. Однако более половины людей сомневаются в способности страны защитить себя в случае конфликта. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM).
40% респондентов не сомневаются в способности страны защитить себя, что на 13 % больше, чем в прошлом году. По данным CVVM, большинство чехов уже давно придерживается мнения, что суверенитет государства необходимо защищать любой ценой, и сейчас эту точку зрения выражают 84% респондентов. Около десятой части респондентов стабильно выступают против этой позиции по сравнению с 13% в нынешнем опросе.
 
На отношение чешской общественности к защите родины повлияло вторжение российской армии в Украину в прошлом году.
 
«Статистически значимо отличались результаты весны 2022 года, когда мы наблюдали рост решимости защищать суверенитет нашей страны на 8%. Однако в нынешнем опросе доля утвердительных ответов вновь снизилась и вернулась примерно к уровню 2020 года», — отмечают авторы исследования.
 
56% участников опроса сомневаются в способности Чехии защитить себя в случае конфликта. Напротив, 40% считают, что страна сможет защитить себя, что является самым высоким показателем за все время проведения исследования. По сравнению с 2022 годом уверенность населения в способности Чехии защитить себя выросла на 13%.
 
Почти половина опрошенных не считает оборону Чехии необходимой. Они разделяют мнение, что «за такую маленькую страну, как наша, все равно решают сверхдержавы». Этот вопрос разделяет чешскую общественность на два сравнительно больших лагеря, так как половина чешской общественности придерживается противоположного мнения.
 
Аналогично разделилась общественность и по другому вопросу: 46% населения воспринимают оборонные расходы как ненужное бремя для государственного бюджета, а 50% не поддерживают это мнение.
 
«В настоящее время расходы на оборону пользуются большей поддержкой, чем в предыдущих опросах, в частности в 2016–2022 годах, когда в чешском обществе преобладало мнение, что оборонные расходы — это просто ненужное бремя для государственного бюджета», — отмечают аналитики CVVM.
 
Менее двух пятых опрошенных считают уровень чешской армии сопоставимым с армиями западных стран, а 52% респондентов полагают, что чешская армия менее развита, чем западные армии.
 
По данным CVVM, нынешнее мнение об уровне чешской армии в сравнении с развитыми западными странами более критично, чем в прошлом году. Опрос CVVM проводился с конца мая по конец июля, в нем приняли участие 929 респондентов в возрасте от 15 лет и старше.
 
 



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 
армия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
28 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
1391
ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ОДОБРИЛО ЗАКУПКУ САМОЛЕТОВ F-35. БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СЧИТАЕТ ОППОЗИЦИЯ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
09:30
2304
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ОБЫСКИ В ЗДАНИИ ГЕНШТАБА АРМИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
6 СЕНТЯБРЯ 2023
15:30
4922
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ НЕ СМОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЕ КИЕВА ОБ ЭКСТРАДИЦИИ ДЕЗЕРТИРОВ
18 АВГУСТА 2023
18:03
1478
ОБЩЕСТВО
В АРМИЮ ЧЕХИИ УЖЕ ПОСТУПАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬНОМ ПРЕДПРИЗЫВЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
2 ОКТЯБРЯ 2023
22:00
32
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ НАПАЛ НА ЖЕНЩИНУ В ОБЩЕЖИТИИ, ОНА ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ С ТРАВМАМИ ГЕНИТАЛИЙ
2 ОКТЯБРЯ 2023
20:00
240
ОБЩЕСТВО
В ПРАХАТИЦЕ МУЖЧИНА СТРЕЛЯЛ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ В СОБАКУ, ВЕТЕРИНАРУ ПРИШЛОСЬ ЕЕ УСЫПИТЬ
2 ОКТЯБРЯ 2023
19:00
257
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКИЙ АЭРОПОРТ ХОЧЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ГОСТИНИЦЫ И ОФИСЫ
2 ОКТЯБРЯ 2023
18:00
1660
КУЛЬТУРА
10 ЗАПОВЕДЕЙ ПРИЛИЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧЕХИИ, ИЛИ КАК НИКОГДА НЕ ОПОЗОРИТЬСЯ
2 ОКТЯБРЯ 2023
17:00
488
ОБЩЕСТВО
КАМЕРА ЗАПЕЧАТЛЕЛА СПАСЕНИЕ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНОГО ШАРА ПОСЛЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ В ОСТРАВЕ
2 ОКТЯБРЯ 2023
16:30
1122
ПОЛИТИКА
ЗАПАД ДАВИТ НА УКРАИНУ. ТЕПЕРЬ ДЛЯ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ ОНА ВЫНУЖДЕНА ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ
2 ОКТЯБРЯ 2023
15:00
1163
ПОЛИТИКА
ОКАМУРА РАДУЕТСЯ ПОБЕДЕ ФИЦО, НО НЕ ПОНИМАЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЧЕХИИ И БЕЖЕНЦЕВ
2 ОКТЯБРЯ 2023
13:30
1024
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ ЗАПРЕТЯТ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ НАГРЕТЫЙ ТАБАК
2 ОКТЯБРЯ 2023
12:00
530
ПОЛИТИКА
ПЕТР ПАВЕЛ: В ИНТЕРЕСАХ ЧЕХИИ ПОДДЕРЖИВАТЬ СО СЛОВАКИЕЙ МАКСИМАЛЬНО ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ
2 ОКТЯБРЯ 2023
10:35
740
ОБРАЗОВАНИЕ
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ СТУДЕНТ ЧЕШСКОГО ВУЗА — ИНОСТРАНЕЦ. ПОЛОВИНА ИЗ НИХ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ В ЧЕХИИ