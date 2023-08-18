Половина населения не верит, что Чехия способна себя защитить

40% респондентов не сомневаются в способности страны защитить себя, что на 13 % больше, чем в прошлом году. По данным CVVM, большинство чехов уже давно придерживается мнения, что суверенитет государства необходимо защищать любой ценой, и сейчас эту точку зрения выражают 84% респондентов. Около десятой части респондентов стабильно выступают против этой позиции по сравнению с 13% в нынешнем опросе.

На отношение чешской общественности к защите родины повлияло вторжение российской армии в Украину в прошлом году.

«Статистически значимо отличались результаты весны 2022 года, когда мы наблюдали рост решимости защищать суверенитет нашей страны на 8%. Однако в нынешнем опросе доля утвердительных ответов вновь снизилась и вернулась примерно к уровню 2020 года», — отмечают авторы исследования.

56% участников опроса сомневаются в способности Чехии защитить себя в случае конфликта. Напротив, 40% считают, что страна сможет защитить себя, что является самым высоким показателем за все время проведения исследования. По сравнению с 2022 годом уверенность населения в способности Чехии защитить себя выросла на 13%.

Почти половина опрошенных не считает оборону Чехии необходимой. Они разделяют мнение, что «за такую маленькую страну, как наша, все равно решают сверхдержавы». Этот вопрос разделяет чешскую общественность на два сравнительно больших лагеря, так как половина чешской общественности придерживается противоположного мнения.

Аналогично разделилась общественность и по другому вопросу: 46% населения воспринимают оборонные расходы как ненужное бремя для государственного бюджета, а 50% не поддерживают это мнение.

«В настоящее время расходы на оборону пользуются большей поддержкой, чем в предыдущих опросах, в частности в 2016–2022 годах, когда в чешском обществе преобладало мнение, что оборонные расходы — это просто ненужное бремя для государственного бюджета», — отмечают аналитики CVVM.

Менее двух пятых опрошенных считают уровень чешской армии сопоставимым с армиями западных стран, а 52% респондентов полагают, что чешская армия менее развита, чем западные армии.

По данным CVVM, нынешнее мнение об уровне чешской армии в сравнении с развитыми западными странами более критично, чем в прошлом году. Опрос CVVM проводился с конца мая по конец июля, в нем приняли участие 929 респондентов в возрасте от 15 лет и старше.













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