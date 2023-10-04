Фиала: Чехия хочет иметь в России дипломатическое представительство, соответствующее ее интересам

Об этом заявил вчера премьер-министр Петр Фиала, отвечая на вопрос о возможном направлении нового посла в Москву. На прошлой неделе министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что для продвижения интересов Чешской Республики в России важно иметь дипломатическое присутствие в Москве, в том числе на уровне посла. Президент Петр Павел в интервью заявил, что в настоящее время он не может представить себе возобновление должности посла.





Официально послом в России является Витезслав Пивонька, но он уже несколько месяцев находится в Чехии. Заместителем посла в Москве является дипломат Иржи Чистецки.





«Мы хотим иметь в России представительство, максимально соответствующее интересам Чехии, т. е. аналогичное представительствам наших союзников, с которыми мы координируем свои действия», — заявил сегодня Фиала в заявлении, предоставленном пресс-секретарем правительства Вацлавом Смолка.





«Я недоволен состоянием чешско-российских отношений. Мы постоянно и очень решительно осуждаем агрессию России против Украины, при этом все остальные ключевые страны нашего блока имеют посольские представительства в Москве», — сказал Липавский в интервью на прошлой неделе, отвечая на вопрос перед отъездом в Румынию.





«Для этого есть свои причины — продвижение интересов, местная информация, но, в конце концов, мы также время от времени обмениваемся с Россией иногда технической, иногда фундаментальной информацией. Хорошо иметь представительство на уровне посла», — отметил глава дипломатии. Он также отметил, что, например, Франция, Великобритания и США имеют послов в России.





В интервью по возвращении из поездки в США Павел сказал, что в восстановлении должности посла в России он видит больше отрицательных моментов, чем положительных. По его мнению, Чехия даже отрицала бы то, что она делает для Украины, если бы попросила президента России Владимира Путина восстановить нормальные дипломатические отношения.





Пивонька является послом в России с 2018 года, до этого в течение четырех лет занимал аналогичный пост в Азербайджане. С 2006 по 2011 год он был заместителем посла в Киеве, а около года — поверенным в делах.













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