Европейской миграционной политики недостаточно, но квоты нам не нужны, заявил Фиала перед саммитом
5 октября 2023
18:00
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По мнению премьер-министра Петра Фиалы (ODS), существующей европейской миграционной политики недостаточно. На предстоящих переговорах с другими европейскими политиками он хочет говорить в основном об охране внешних границ, более совершенной политике по возвращению мигрантов и сотрудничестве со странами их происхождения. Об этом Фиала заявил сегодня журналистам перед вылетом в Гранаду на саммит Европейского политического сообщества (EPC), после которого состоится неформальное заседание Европейского совета. По словам Фиалы, Чехия готова поддержать более смелые шаги, но по-прежнему отвергает обязательные квоты.
Фиала отметил, что необходимо найти решения по предотвращению нелегальной миграции, с которой Европа сталкивается в настоящее время. Он надеется, что сотрудничество с Тунисом, откуда мигранты часто направляются в Европу по Средиземному морю, принесет свои плоды.
В среду Чехия в связи с наплывом мигрантов ввела выборочные проверки на границе со Словакией. Австрия и Польша также ввели аналогичные меры на границе со Словакией. С сегодняшнего дня Словакия усилила проверки на границе с Венгрией, которая находится на так называемом западнобалканском миграционном маршруте.
На сегодняшнем заседании EPC, в котором примут участие более 40 глав европейских государств и правительств, Фиала планирует обсудить главным образом вопросы безопасности и экономического сотрудничества. «Я буду говорить со своими коллегами о необходимости доступной энергии для граждан и об усилении роли атомной энергетики. Для Чехии атомная энергия, наряду с возобновляемыми источниками энергии, абсолютно необходима для того, чтобы у нас было достаточно доступной энергии, которую не придется импортировать», — заявил чешский премьер-министр. По его словам, необходимо устранить слабые места в европейской энергетической сети.
Фиала также хочет обсудить «разумные правила» для «зеленой трансформации» и расширения ЕС, которое поддерживает Чехия. На повестке дня у него также несколько встреч, в том числе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
ЕPC — это межправительственный форум европейских стран, который был создан весной прошлого года, через несколько месяцев после начала российского вторжения в Украину. Неформальные встречи призваны собствовать безопасности и процветанию Европы посредством политического диалога. Тематика саммитов ЕPC весьма обширна, например, сегодня Фиала примет участие в круглом столе «Энергетика, окружающая среда и борьба с изменением климата».
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