Расширение ЕС перекроит финансовые потоки в союзе. Чехия, возможно, потеряет часть субсидий

«Все нынешние государства-члены будут вносить больше и получать меньше денег. Некоторые чистые получатели станут чистыми плательщиками», — таков краткий вывод исследования Генерального секретариата Европейского совета о том, как изменятся финансовые потоки в ЕС после ожидаемого в будущем расширения Союза.

В докладе, который со ссылкой на данные исследования опубликовала газета Financial Times (FT), сделаны два предположения: что в ближайшие годы ЕС расширится в общей сложности на девять стран (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Грузия, Косово, Молдова, Северная Македония, Сербия и Украина) и что существующие правила перераспределения останутся неизменными.

В исследовании не учитывается влияние вступления в ЕС Турции, которая формально стремится к членству с конца 80-х годов.

По данным FT, вступление этих новых членов потребует дополнительных расходов в размере 257 млрд евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС (около 6,2 трлн крон, что почти в три раза превышает годовой государственный бюджет Чешской Республики). Больше всего средств уйдет на финансовые трансферты Украине, которая является самой густонаселенной из потенциальных будущих членов ЕС и имеет больше всего сельскохозяйственных угодий.

В исследовании, на которое ссылается FT (его подлинность Брюссель отказался комментировать), также перечислены страны, которые из нынешних получателей так называемых фондов сплочения превратятся в плательщиков. Помимо Эстонии, Кипра, Литвы, Мальты и Словении, к ним относится и Чехия.

Авторы исследования признают, что столь значительные изменения в перераспределении средств, вероятно, вызовут «определенное давление» в некоторых странах, но «преимущества значительно перевесят недостатки». Считается, что одним из ключей к успеху является прозрачное объяснение национальными правительствами своим гражданам преимуществ расширения.

Потребуются реформы

В исследовании признается, что столь значительное расширение ЕС, скорее всего, потребует проведения масштабных реформ, включая корректировку механизмов перераспределения. Поэтому итоговые расчеты могут быть несколько иными, но ничто не может изменить основной принцип.

Еще одной часто обсуждаемой темой в контексте расширения является изменение порядка принятия решений в ЕС в некоторых областях в пользу так называемого квалифицированного большинства. Это позволило бы ограничить право вето отдельных стран.

Главы государств ЕС, включая президента Украины Владимира Зеленского, в пятницу на неформальном саммите в Гранаде (Испания) проводят консультации по стратегическому направлению развития ЕС на ближайшие годы, включая расширение. В начале встречи председатель Европейского Совета Шарль Мишель выступил с предложением о том, что ЕС должен принять новых членов в 2030 году, однако установление обязательных сроков от саммита в Гранаде не ожидается.











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