Посол Чехии в Израиле: ХАМАС мог просчитаться

В субботу утром палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль из сектора Газа тысячами ракет. Нескольким коммандос также удалось проникнуть на территорию еврейского государства. По имеющимся данным, в результате внезапного нападения десятки человек погибли и сотни получили ранения, также поступают сообщения о похищении израильтян. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил гражданам, что страна находится в состоянии войны, а Запад осудил действия палестинцев.



Израильтяне назвали это объявлением войны и начали ответную операцию. По данным местных палестинских властей, в субботу в результате израильских авиаударов в секторе Газа погиб 161 человек, еще около 1000 получили ранения, сообщает агентство BBC.



Израильская армия заявила, что находится в состоянии войны, и пообещала дать отпор. Ответственность за теракты взяло на себя радикальное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся, что враг заплатит за нападение такую цену, какой он никогда не знал.



По словам Вероники Кучиновой-Шмиголовой, нападение может быть связано с тем, что в ближайшее время планируется наладить отношения между Израилем и Саудовской Аравией. Этот процесс, возможно, хотят сорвать террористы ХАМАС. «Но я думаю, что они могли просчитаться. Подобная атака может быть оценена другими арабскими странами как опасность, а не как то, что они должны поддержать», — сказала Кучинова-Шмиголова.





Она также указывает на связи ХАМАС и Сирии с Ираном, которые уже давно поддерживаются Россией. Именно из-за хрупкого геополитического баланса сил на Ближнем Востоке Израиль не принимает существенного участия в спровоцированной Россией войне на Украине.





Что же на самом деле происходит в Израиле? Стабилизировалась ли уже ситуация на израильской территории?





Я не могу сказать, стабилизировалась ли она на данный момент. Происходит то, что, в общем-то, неожиданно, сегодня рано утром террористы ХАМАСа атаковали из Газы большим количеством ракет, говорят о 2500 и 5000 ракетах. Под прикрытием этих ракет они прорезали заборы и заграждения и десятками проникли на израильскую территорию. На данный момент не совсем понятно, что именно им удалось сделать в этом районе вокруг Газы. Безусловно, они стреляли по людям и, конечно, пытались похитить израильских граждан.





Мы уже видели это на кадрах с места событий. Подтвержденные случаи похищения израильских граждан, несомненно, добавят серьезности ситуации. Мы знаем из прошлого, как жестко реагирует Израиль на похищение своих граждан.





Это была бы очень серьезная ситуация. Эти кадры пока не подтверждены израильской стороной, они подтверждены ХАМАСом. Это может быть правдой, а может быть и пропагандой. Но это было бы большой проблемой. Кроме того, армия перекрыла зону в 80 км от Газы, а это большая территория, и пытается уничтожить террористов. Одновременно с этим начата операция возмездия с земли, флота и воздуха, и это называется войной.





Атака пока объединяет Израиль.





Чем отличается этот конфликт? Чешская общественность часто слышит о вооруженных столкновениях между израильтянами и палестинцами.





Проникновение на израильскую территорию нескольких десятков нападавших — это новая ситуация. Масштабы также отличаются. Удивительно, что израильские спецслужбы и армия не предвидели этой акции. Говорили о том, что в какой-то момент времени что-то должно произойти. Но они не прогнозировали, что это произойдет именно в это время.





Может ли это быть следствием того политического раскола, который мы наблюдаем в Израиле — жарких споров по поводу судебной реформы, частых выборов и смены правительства?





Я не вижу принципиальной связи. Возможно, есть что-то в том, что в последнее время внимание всех действующих лиц направлено больше внутрь, чем наружу. Но это не должно мешать спецслужбам выполнять свою работу. В краткосрочной перспективе весь Израиль стал единым. Оппозиция отменила демонстрации, все стоят за правительством и особенно за армией. Но когда ситуация успокоится, тот факт, что это могло произойти так неожиданно, безусловно, станет предметом пристального внимания и может иметь определенные последствия для нынешнего израильского правительства.





Почему это происходит именно сейчас? Связано ли это с геополитическими сдвигами в регионе, с историческим сближением Саудовской Аравии и Израиля, например?





Это все взаимосвязано. Почему именно сейчас? Символы, конечно, играют свою роль. Это день после годовщины войны Йом Киппур, это день великого израильского праздника Симхат Тора, который знаменует окончание праздничного осеннего сезона. И, конечно же, это попытка ХАМАСа показать, что он все еще существует и что с ним нужно считаться. Попытки помешать сближению между Израилем и арабскими странами, возможно, играют в этом определенную роль. Но я думаю, что они могли просчитаться. Подобная атака может быть воспринята другими арабскими странами как опасность, а не как то, что они должны поддержать.





Россия не является нейтральным игроком





Как мы видим это на геополитической карте, где Иран, Сирия и Россия взаимосвязаны. Если вновь возникнет острая вспышка войны между Израилем и Газой, может ли это как-то повлиять на войну в Украине, возникшую в результате российской агрессии?





Я, конечно, не думаю, что это, например, отвлечет от войны в Украине. Нам, конечно, следует обратить внимание на то, кто на чьей стороне. Сирия и Иран, союзники ХАМАС, которых поддерживает Россия, также стоят за этими нападениями на Израиль. Израиль должен осознать, что Россия не является нейтральным игроком, а напрямую связана с его врагами.





Не станет ли Израилю труднее искать поддержки у западных союзников теперь, когда он сам с неохотой относится к российской агрессии на Украине?





Я думаю, что образы первых атак достаточно сильны, чтобы поддержка со стороны Запада возобладала и была сильной. Израиль не нуждается в военной поддержке, поэтому он не будет делить помощь Украине. Конечно, важно, как долго продлится эта война и как быстро удастся успокоить ситуацию. Мы знаем, что Европа и Запад не обладают большим терпением в этих вопросах, и, вероятно, в ближайшее время будут звучать призывы к прекращению огня.





Чешская позиция, как я полагаю, будет терпеливой, учитывая, в частности, давнюю произраильскую политику правящей партии ODS.





Позиция Чехии ясна: мы поддерживаем Израиль и солидарны с ним в борьбе с неспровоцированными нападениями. В данный момент мы можем оказать им наибольшую помощь, четко сформулировав нашу поддержку и указав, кто виноват.





В понедельник должна была состояться совместная встреча правительств Чехии и Израиля. Премьер-министр Нетаньяху должен был посетить Прагу с непосредственным визитом. Вы сейчас находитесь в Праге по этому поводу. Будете ли Вы пытаться вернуться в Израиль?





Да, я прилетела вчера вечером на совместное заседание правительства. Я постараюсь вернуться как можно скорее. У меня есть обратный билет на середину недели, и я надеюсь, что к этому времени я уже улечу. Сейчас аэропорт попеременно то открыт, то закрыт. Посмотрим, как будут развиваться события. Совместное заседание правительств отложено, и я надеюсь, что оно состоится как можно скорее.









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