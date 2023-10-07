Эксперт о ситуации в Израиле: кто-то в армии и спецслужбах проспал

В субботу утром палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль из сектора Газа тысячами ракет. Нескольким коммандос также удалось проникнуть на территорию еврейского государства. По имеющимся данным, в результате внезапного нападения десятки человек погибли и сотни получили ранения, также поступают сообщения о похищении израильтян. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил гражданам, что страна находится в состоянии войны, а Запад осудил действия палестинцев.

Израильтяне назвали это объявлением войны и начали ответную операцию. По данным палестинских властей, в субботу в результате израильских авиаударов в секторе Газа погиб 161 человек, еще около 1 000 получили ранения, сообщает агентство BBC.

Израильская армия заявила, что находится в состоянии войны, и пообещала дать отпор. Ответственность за теракты взяло на себя радикальное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся, что враг заплатит за нападение такую цену, какой он никогда не знал.

ХАМАС, возможно, почувствовал, что Израиль слабее, чем обычно, из-за политического кризиса, и воспользовался этим, считает Ирена Калхоусова, директор пражского Центра Герцля по изучению Израиля в Праге. Массированная атака ХАМАС, по ее словам, сравнится с войной Судного дня, которая произошла 50 лет назад.

После бомбардировок целей ХАМАС в Газе эксперт ожидает наземного вторжения, к которому присоединятся израильские резервисты, отказавшиеся в последние недели от службы из-за судебных реформ правительства Биньямина Нетаньяху.

– Нападение палестинского движения ХАМАС удивило своими масштабами: десятки его членов проникли из сектора Газа. Вы бы могли сравнить его с тем, что было в прошлом, или это беспрецедентный случай?

– Что касается ХАМАС, то это, конечно, беспрецедентная атака, такого никогда не было в прошлом. В большом количестве они смогли перебраться через стену или забор. Это черный кошмар для израильтян — что члены ХАМАС будут разъезжать на белых фургонах по еврейским общинам на юге Израиля. Думаю, что это сравнимо с войной Судного дня в том смысле, что, очевидно, кто-то проспал. Невероятно, что ни спецслужбы, ни армия не были готовы. Это можно сравнить с шоком 50-летней давности, это печальная годовщина.

– Вы говорите, что кто-то проспал. Интересно, а нынешний разброд в армии и спецслужбах, связанный с политической борьбой вокруг судебной реформы...

– Я не берусь судить о состоянии израильских вооруженных сил. Учитывая масштаб события, оно, скорее всего, станет предметом длительного расследования парламентской комиссии. Но было бы наивно думать, что происходящее на политической арене не отражается на других уровнях в Израиле. Конечно, отражается, армия находится не в лучшей форме, в конце концов, сама армия об этом говорит. Уже была дискуссия о том, насколько армия будет готова и боеспособна, если резервисты перестанут выезжать на учения... очевидно, что это может быть связано.

– Какой, по вашему мнению, будет реакция Израиля? Я полагаю, что мы можем рассчитывать на наземную операцию в Газе...

– Я думаю, что так и будет. Предыдущая наземная операция в 2014 году не была ответом на столь массированную атаку ХАМАС. Израильтянам не остается ничего другого, резервистов уже призывают.

– Как вы считаете, является ли эта атака попыткой ХАМАС воевать с Израилем и следствием правления Нетаньяху, или за ней стоит и геополитический замысел? Я думаю в основном об Иране, который, возможно, оказывает давление на ХАМАС.

– Это комбинация всего. Вход нескольких сотен евреев на Храмовую гору во время праздников, Израиль также достаточно эффективно противодействует ХАМАС на Западном берегу — все это может быть причинами для мести. Но ХАМАС, как и «Хезболла» и Иран, внимательно следит за тем, что происходит в Израиле, и, возможно, почувствовал, что Израиль в данный момент ослаблен, поэтому получится в какой-то степени преуспеть, что, с его точки зрения, и произошло. С точки зрения геополитической перспективы, мы уже слышим, как ХАМАС призывает «Хезболлу» и другие организации, находящиеся под патронажем Ирана, присоединиться к нему.

– Сможет ли эта атака на Израиль объединить разделенную нацию?

– В какой-то степени это уже произошло: резервисты заявили, что прекращают протестовать и немедленно отправляются на службу. Оппозиция поддержит любое решение правительства по вопросу безопасности. Но в долгосрочной перспективе все интереснее, потому что сейчас в центре внимания будет ситуация с безопасностью — традиционные субботние акции протеста против реформы уже отменены, но мы еще не знаем всего масштаба этой акции. Не исключено, что будут десятки смертей среди мирного населения, возможно, похищения людей, а это худшее, что может произойти для Израиля. Это колоссальный провал правительства. И в прошлом правительства падали из-за неудачных военных операций. Посмотрим, не приведет ли то, что помогает продлить жизнь правительству сейчас, к его падению в долгосрочной перспективе.

– Вы уже немного ответили на мой последний вопрос. Укрепят ли нынешние события позиции Нетаньяху?

– Как ни странно, в ближайшие несколько недель это в какой-то мере усилит правительство, Нетаньяху не будет сейчас вносить в парламент реформы. Оппозиция не будет подвергать правительство сколько-нибудь значительной критике, но со временем она начнется, и оппозиция будет обсуждать, кто потерпел неудачу и как могло произойти нечто столь невообразимое. Я думаю, что за это полетят головы.











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