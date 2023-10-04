Премьер-министр Узбекистана обсудил с Фиалой вопросы экономического сотрудничества с Чешской Республикой
10 октября 2023
14:30
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) принял сегодня в Страковой академии премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова. После переговоров, которые будут посвящены экономическому сотрудничеству и в которых примет участие министр транспорта Мартин Купка (ODS), оба премьер-министра отправятся в Брно на 64-ю международную машиностроительную выставку. В среду Фиала и Арипов откроют Чешско-узбекский бизнес-форум в Праге.
Визит узбекского премьер-министра последовал за встречей с Фиалой в Ташкенте в апреле. По словам Фиалы, Чехия заинтересована в узбекских уране и меди и может предложить, например, горнодобывающее оборудование. Весной уже обсуждалось несколько контрактов для чешских машиностроительных компаний.
В Ташкенте политики обсудили вопросы поддержки чешских компаний в Узбекистане и поставок сырья. Чехия заинтересована в урановых и медных запасах Узбекистана в связи со своими усилиями по укреплению энергетической безопасности. Важной частью весенних переговоров в Узбекистане был также транспорт.
После встречи в Ташкенте Фиала сообщил, что Škoda Transportation участвует в тендере на поставку 34 современных поездов в Узбекистан. В случае успеха это будет самый крупный контракт, когда-либо полученный чешской компанией в этой стране. Компания Zetor планирует организовать в Узбекистане производство тракторов. Чешские компании могут принять участие и в других крупных проектах. По словам Фиалы, премьер-министр Узбекистана также проявил большой интерес к расширению продаж самолетов L410.
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