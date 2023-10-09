Прага подняла израильский флаг, решается вопрос о финансовой помощи
10 октября 2023
18:41
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Со вчерашнего дня на Новой ратуше наряду с чешским и украинским флагами развевается израильский флаг. Таким образом столица оказала символическую поддержку народу Израиля. Аналогичный жест сделали и некоторые районы города: канцелярия правительства подсветила Стракову академию в израильских цветах, а в выходные аналогичным образом была освещена Петршинская башня. Советники также обсуждают вопрос о финансовой помощи государству.
«Выразить свою позицию — наш моральный долг»
«Наша поддержка Израиля, который подвергается жестоким и зверским нападениям со стороны палестинских экстремистов, возглавляемых террористическим движением ХАМАС, продолжается. Как и солидарность с израильским народом. После того как в выходные дни Петршинская башня была освещена в цветах израильского флага, мы демонстрируем его, символически подняв израильский флаг на Новой ратуше. Я сочувствую всем жертвам продолжающейся агрессии», — заявил в пресс-релизе мэр Богуслав Свобода (ODS).
Его заместитель Зденек Гржиб осудил насилие как беспрецедентное и неприемлемое. Он заявил, что поднятие флага является выражением сочувствия жертвам. «Выразить свою позицию в столь трудное время — наш моральный долг. Но наша помощь не должна быть чисто символической. Поэтому на сегодняшнем заседании совета я также открыл дискуссию о финансовой помощи этому подвергшемуся вторжению государству», — заявил заместитель мэра Праги Йиржи Поспишил (TOP 09).
Вечером в понедельник в те же цвета была окрашена Стракова академия, где располагается канцелярия правительства.
«Я верю, что Израиль в полной мере воспользуется своим правом защищать свою землю и свой народ»
Израильский флаг был также поднят над ратушами Праги 3, Праги 4, Праги 9. В дополнение к израильскому флагу Прага 7 разместила на ратуше флаг ООН как символ поддержки мирного решения. «Прошло 50 лет с начала войны Судного дня и, к сожалению, ничего не изменилось. Одни люди просто хотят жить в мире и безопасности. Другие хотят „сжечь землю под ногами оккупантов“. Я верю, что, как и много лет назад, первые победят, и мы будем твердо стоять за Израиль», — прокомментировал староста Праги 9 Томаш Портлик (ODS) на своей странице в Facebook.
«Я думаю, что все мысли жителей Праги 6 сейчас обращены к жертвам палестинского беспредела и их семьям. Я верю, что Израиль в полной мере воспользуется своим правом на защиту своей земли и ее жителей», — написал в Facebook староста Праги 6 Якуб Старек (ODS).
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