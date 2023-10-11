Министр обороны Чехии считает, что Украину нельзя забывать из-за событий в Израиле

По словам Черноховой, Израиль имеет право на самооборону, и его нынешние действия являются ответом на совершенно беспрецедентное нападение. «Мы находимся в контакте с израильской стороной и готовы помочь, если им потребуется какая-либо помощь», — сказала она.

Министр обороны также находится в контакте с министром иностранных дел Яном Липавским, и в случае, если Чехия решит направить в Израиль репатриационный самолет, Министерство обороны может предоставить свой.

Чернохова признала, что конфликт в Израиле устраивает Россию, так как отвлекает внимание от происходящего в Украине. Но это не единственная причина, по которой министр надеется, что Израиль разрешит поставленные задачи за короткий срок. «Я твердо уверена, что тогда внимание, не только наше и нашей общественности, но и внимание всего мира, вернется к Украине. Было бы печально, если бы мы забыли, что в нескольких сотнях километров от нас солдаты убивают женщин, детей и разрушают гражданские объекты», — пояснила она.

Чехия планирует дальнейшую военную помощь Украине и вместе с армией тщательно обдумывает, что она может выделить. Она рассматривает продление обучения украинских солдат в Чехии, будет просить правительство о продолжении мандата, а затем Палата представителей и Сенат в конце концов займутся этим вопросом. «Есть много вариантов помощи, в том числе и невоенными материалами», — сказала она.













Следите за новостями Чехии в соцсетях: