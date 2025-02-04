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Президент подписал спорный закон lex Ukrajinа. Россиянам ограничат возможность получения чешского гражданства

Новости и статьи
6 февраля 2025
15:00
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Президент Петр Павел подписал сегодня закон, расширяющий защиту беженцев из Украины от российской военной агрессии. Он включает в себя введение статьи за несанкционированную деятельность в интересах иностранной державы и ужесточение условий для российских претендентов на получение чешского гражданства, против чего выступили некоторые законодатели. Они также раскритиковали повторное введение специального зачисления детей украинских беженцев в первые классы начальных школ. Поправка вступит в силу на следующий день после публикации в Собрании законов.
За несанкционированную деятельность в интересах иностранной державы предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в случае военного положения — до 15 лет. Это касается тех, кто будет работать на иностранное государство или организацию «с намерением угрожать или нанести ущерб конституционному устройству, суверенитету, территориальной целостности, обороне или безопасности Чешской Республики».

Критики говорят, что формулировка слишком расплывчатая и общая и может быть использована не по назначению. Более того, противники считают ее недопустимым с точки зрения конституции дополнением и хотят оспорить ее в Конституционном суде. Сторонники поправки утверждают, что новый состав преступления является частью правильно разработанной реформы Уголовного кодекса, которую еще предстоит обсудить в Палате депутатов, и его определение соответствует формулировкам других преступлений.

Согласно новому закону, беженцы из Украины, находящиеся на территории Чехии, получат продление виз временной защиты на ещё один год. Кроме того, некоторым из них, кто соответствует специальным критериям, будет предоставлено право на переход к особому типу вида на жительство.

Однако россиянам ограничат возможность получения чешского гражданства. Подробности о новых условиях мы освещали ранее.
Чехия гражданство Россия
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