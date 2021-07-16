Страховые компании Чехии разошлют людям письма с просьбой о вакцинации

Письма будут отправлены всем, независимо от того, были ли люди в семье уже вакцинированы или нет. Для тех, кто уже привит, письмо будет содержать слова благодарности за ответственное решение.
«В каждой возрастной группе определенно есть кто-то, кто не сделал прививку. Процент привитых наиболее высок среди пожилых людей, но некоторые из них еще не были вакцинированы», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
По его словам, страховые компании получают данные о вакцинированных с опозданием, поэтому невозможно охватить только тех, кто еще не был привит.
«В конце концов, это также в интересах страховых компаний, потому что у тех, кто сделал прививку, нет тяжелого течения болезни, они не попадают в больницу или отделение интенсивной терапии», — продолжил министр.
По словам министра, Чехия оказалась в ситуации, когда ценен каждый человек, который в конечном итоге решил сделать вакцину прививку.
По словам президента Чешской медицинской палаты Милана Кубека, в группе риска находятся непривитые пожилые люди, которые избегают посещения врачей.
Текст письма в настоящее время дорабатывается. По словам министра здравоохранения, он также может включать статистическую информацию о количестве людей, инфицированных после вакцинации.
В Чехии covid-19 заразились 4030 человек из 3,86 миллиона полностью привитых людей. У большинства из них положительный результат теста был зафиксирован через несколько дней после прививки. По прошествии 14 дней, когда вакцина дает максимальную защиту, число инфицированных составило 0,06% (1800 человек) от общего количества привитых.
Источник: seznamzpravy.cz
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