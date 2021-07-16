Страховые компании Чехии разошлют людям письма с просьбой о вакцинации

На следующей неделе медицинские страховые компании Чехии разошлют всем людям старше 18 лет письмо с просьбой пройти вакцинацию от коронавируса. По мнению Минздрава, это еще один способ повлиять на тех, кто пока не записался на прививки.

Письма будут отправлены всем, независимо от того, были ли люди в семье уже вакцинированы или нет. Для тех, кто уже привит, письмо будет содержать слова благодарности за ответственное решение.

«В каждой возрастной группе определенно есть кто-то, кто не сделал прививку. Процент привитых наиболее высок среди пожилых людей, но некоторые из них еще не были вакцинированы», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

По его словам, страховые компании получают данные о вакцинированных с опозданием, поэтому невозможно охватить только тех, кто еще не был привит.

«В конце концов, это также в интересах страховых компаний, потому что у тех, кто сделал прививку, нет тяжелого течения болезни, они не попадают в больницу или отделение интенсивной терапии», — продолжил министр.

По словам министра, Чехия оказалась в ситуации, когда ценен каждый человек, который в конечном итоге решил сделать вакцину прививку.

По словам президента Чешской медицинской палаты Милана Кубека, в группе риска находятся непривитые пожилые люди, которые избегают посещения врачей.

Текст письма в настоящее время дорабатывается. По словам министра здравоохранения, он также может включать статистическую информацию о количестве людей, инфицированных после вакцинации.

В Чехии covid-19 заразились 4030 человек из 3,86 миллиона полностью привитых людей. У большинства из них положительный результат теста был зафиксирован через несколько дней после прививки. По прошествии 14 дней, когда вакцина дает максимальную защиту, число инфицированных составило 0,06% (1800 человек) от общего количества привитых.

Источник: seznamzpravy.cz

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