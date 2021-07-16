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Страховые компании Чехии разошлют людям письма с просьбой о вакцинации

Страховые компании Чехии разошлют людям письма с просьбой о вакцинации

420on.cz 223
На следующей неделе медицинские страховые компании Чехии разошлют всем людям старше 18 лет письмо с просьбой пройти вакцинацию от коронавируса. По мнению Минздрава, это еще один способ повлиять на тех, кто пока не записался на прививки.
Страховые компании Чехии разошлют людям письма с просьбой о вакцинации

Письма будут отправлены всем, независимо от того, были ли люди в семье уже вакцинированы или нет. Для тех, кто уже привит, письмо будет содержать слова благодарности за ответственное решение.

«В каждой возрастной группе определенно есть кто-то, кто не сделал прививку. Процент привитых наиболее высок среди пожилых людей, но некоторые из них еще не были вакцинированы», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

По его словам, страховые компании получают данные о вакцинированных с опозданием, поэтому невозможно охватить только тех, кто еще не был привит.

«В конце концов, это также в интересах страховых компаний, потому что у тех, кто сделал прививку, нет тяжелого течения болезни, они не попадают в больницу или отделение интенсивной терапии», — продолжил министр.

По словам министра, Чехия оказалась в ситуации, когда ценен каждый человек, который в конечном итоге решил сделать вакцину прививку.

По словам президента Чешской медицинской палаты Милана Кубека, в группе риска находятся непривитые пожилые люди, которые избегают посещения врачей.

Текст письма в настоящее время дорабатывается. По словам министра здравоохранения, он также может включать статистическую информацию о количестве людей, инфицированных после вакцинации. 

В Чехии covid-19 заразились 4030 человек из 3,86 миллиона полностью привитых людей. У большинства из них положительный результат теста был зафиксирован через несколько дней после прививки. По прошествии 14 дней, когда вакцина дает максимальную защиту, число инфицированных составило 0,06% (1800 человек) от общего количества привитых. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
прививки вакцинация коронавирус страховые компании Чехия Министерство здравоохранения
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