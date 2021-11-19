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Недвижимость в Чехии: выгодная покупка квартиры в Карловых Варах

Недвижимость в Чехии: выгодная покупка квартиры в Карловых Варах

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Если вы решили обзавестись недвижимостью в Чехии, не стоит ограничиваться вариантами в столице. Карловы Вары — регион, который давно облюбовали не только туристы, но и сами чехи. За последние годы регион переживал нелегкие времена — путешественников совсем не было. Но ситуация выправляется благодаря вакцинации. На данный момент Карловарский регион один из наиболее прибыльных в инвестиционном отношении регионов ЧР. Сегодня расскажем вам о преимуществах жизни в живописном курортном городе.
Недвижимость в Чехии: выгодная покупка квартиры в Карловых Варах

Отметим, что Карловы Вары показывали наилучшую статистику в ЧР с точки зрения отрицательной динамики распространения COVID-19 за все время пандемии. Но это не единственный плюс этого места. 

 

Карловы Вары — самый зеленый город в Чехии, часто его называют и самым красивым. В этом году город попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь проживают 50 000 человек. Но жители не чувствуют себя оторванными от мира — дорога до чешской столицы занимает меньше 1,5 часов. В будущем путешествовать станет еще проще благодаря строительству автомагистрали D6 с предварительным сроком сдачи в 2023 году. Но уже сейчас рукой подать до Германии. В Карловых варах есть железнодорожный вокзал и аэропорт, хорошо развито автобусное сообщение с Прагой и другими европейскими столицами. 

Сами решайте: отправиться на выходные в Нюрнберг (туда вы доберетесь за 3,5 часа) или Дрезден? Может провести свободный день в одном из СПА-комплексов? Выпить минеральной воды из Карловарских источников или традиционной «Бехеровки» местного производства, настоянной на 32-х лечебных травах?

В одном из престижных районов Тугнице, недалеко от центра Карловых Вар, есть уникальный жилой проект — резиденция Шумавска (Rezidence Šumavská). В чем ее уникальность? Только представьте: вы живете в современной квартире, но в окружении леса и скалистых пейзажей. С одной стороны — исторический центр города, с другой — все природные богатства региона. 

Как устроена резиденция

Первое, что важно отметить: зелень здесь и правда повсюду. Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от букового леса, и дальнейшее строительство вокруг резиденции не предусмотрено. Благоустроенные садики есть в общих зонах на территории резиденции, в каждой квартире также есть отдельная терраса, балкон или сад, где можно приготовить барбекю или просто подышать свежим воздухом, наслаждаясь приятным лесным видом.

В пешей доступности находится большой спортивный комплекс с хоккейным стадионом и бассейном KV Arena. Также есть футбольный, волейбольный и теннисный корт. На машине или автобусе можно добраться до центра города за считанные минуты, а если хочется прогуляться, прямо от резиденции идет лесная дорога до знаменитой Карловарской колоннады. 

Резиденция построена в соответствии со стандартом ENERGY STANDARD «C» (с потенциалом класса «B»). Сейчас все объясним! При проектировании зданий и выборе материалов особое внимание уделялось экологичности, а строительство велось с использованием энергосберегающих технологий. Никаких переплат за электричество и расточительного расходования энергии! Весь проект создавался с учетом бережного отношения к природе.

Всё в городе расположено на комфортном расстоянии от комплекса, и все-таки для автовладельцев предусмотрены парковочные места на цокольном этаже резиденции. Еще одна зона для парковки — на улице Шумавская. Улица тупиковая, поэтому парковочных достаточно. 

Какую квартиру выбрать

Зависит от ваших желаний. На первом этаже резиденции есть несколько коммерческих помещений, а также жилые апартаменты с планировкой от 1+кк до 4+кк. Балкон, терраса или сад есть в каждой квартире.  

Квартиры продаются в двух возможных конфигурациях, а именно: 

со стандартом «Shell and Core», что позволяет будущим владельцам менять и перестраивать жилье, отталкиваясь от своих личных предпочтений, фантазий или финансовых возможностей. 

со стандартом «Под ключ», что предполагает полное окончание строительных работ застройщиком. Новому владельцу останется лишь купить мебель, установить кухонный гарнитур и освещение. 

При покупке в стандарте Shell and Core для будущих владельцев предусмотрена приятная скидка. Это бонус как минимум позволит создать что-то особенное и уникальное в новом жилье, как максимум — создаст инвестиционную привлекательность в рамках общих затрат на приобретение новой недвижимости в вашем портфолио. 

Перейдем к ценам. Для примера, однокомнатную квартиру (1+kk) площадью 54,5m2 с террасой можно приобрести за 3 631 815 крон, а просторные апартаменты 4+kk (99,6m2) — за 5 096 185 крон.  Стоимость коммерческих  помещений начинается от 2 551 850 крон за площадь 63 м2. 

Резиденция уже построена и готова к эксплуатации, поэтому с учетом полной реконструкции вы сможете начать использовать квартиру уже в начале 2022 года. 

Обратитесь к нашим специалистам [email protected] и вы получите скидку на установку освещения в размере 10 000 крон. В теме письма указывайте Šumavska (Шумавская). 

Информацию можно получить и у русскоговорящих менеджеров компании Home Real Estate на сайте rezidencesumavska.cz

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Темы
недвижимость Чехия 2021 Карловы Вары Карловарский край продажа недвижимости покупка недвижимости туристы Туризм инвестиции иммиграция
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