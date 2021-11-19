Недвижимость в Чехии: выгодная покупка квартиры в Карловых Варах

Если вы решили обзавестись недвижимостью в Чехии, не стоит ограничиваться вариантами в столице. Карловы Вары — регион, который давно облюбовали не только туристы, но и сами чехи. За последние годы регион переживал нелегкие времена — путешественников совсем не было. Но ситуация выправляется благодаря вакцинации. На данный момент Карловарский регион один из наиболее прибыльных в инвестиционном отношении регионов ЧР. Сегодня расскажем вам о преимуществах жизни в живописном курортном городе.

Отметим, что Карловы Вары показывали наилучшую статистику в ЧР с точки зрения отрицательной динамики распространения COVID-19 за все время пандемии. Но это не единственный плюс этого места.

Карловы Вары — самый зеленый город в Чехии, часто его называют и самым красивым. В этом году город попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь проживают 50 000 человек. Но жители не чувствуют себя оторванными от мира — дорога до чешской столицы занимает меньше 1,5 часов. В будущем путешествовать станет еще проще благодаря строительству автомагистрали D6 с предварительным сроком сдачи в 2023 году. Но уже сейчас рукой подать до Германии. В Карловых варах есть железнодорожный вокзал и аэропорт, хорошо развито автобусное сообщение с Прагой и другими европейскими столицами.

Сами решайте: отправиться на выходные в Нюрнберг (туда вы доберетесь за 3,5 часа) или Дрезден? Может провести свободный день в одном из СПА-комплексов? Выпить минеральной воды из Карловарских источников или традиционной «Бехеровки» местного производства, настоянной на 32-х лечебных травах?

В одном из престижных районов Тугнице, недалеко от центра Карловых Вар, есть уникальный жилой проект — резиденция Шумавска (Rezidence Šumavská). В чем ее уникальность? Только представьте: вы живете в современной квартире, но в окружении леса и скалистых пейзажей. С одной стороны — исторический центр города, с другой — все природные богатства региона.

Как устроена резиденция

Первое, что важно отметить: зелень здесь и правда повсюду. Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от букового леса, и дальнейшее строительство вокруг резиденции не предусмотрено. Благоустроенные садики есть в общих зонах на территории резиденции, в каждой квартире также есть отдельная терраса, балкон или сад, где можно приготовить барбекю или просто подышать свежим воздухом, наслаждаясь приятным лесным видом.

В пешей доступности находится большой спортивный комплекс с хоккейным стадионом и бассейном KV Arena. Также есть футбольный, волейбольный и теннисный корт. На машине или автобусе можно добраться до центра города за считанные минуты, а если хочется прогуляться, прямо от резиденции идет лесная дорога до знаменитой Карловарской колоннады.

Резиденция построена в соответствии со стандартом ENERGY STANDARD «C» (с потенциалом класса «B»). Сейчас все объясним! При проектировании зданий и выборе материалов особое внимание уделялось экологичности, а строительство велось с использованием энергосберегающих технологий. Никаких переплат за электричество и расточительного расходования энергии! Весь проект создавался с учетом бережного отношения к природе.

Всё в городе расположено на комфортном расстоянии от комплекса, и все-таки для автовладельцев предусмотрены парковочные места на цокольном этаже резиденции. Еще одна зона для парковки — на улице Шумавская. Улица тупиковая, поэтому парковочных достаточно.

Какую квартиру выбрать

Зависит от ваших желаний. На первом этаже резиденции есть несколько коммерческих помещений, а также жилые апартаменты с планировкой от 1+кк до 4+кк. Балкон, терраса или сад есть в каждой квартире.

Квартиры продаются в двух возможных конфигурациях, а именно:

● со стандартом «Shell and Core», что позволяет будущим владельцам менять и перестраивать жилье, отталкиваясь от своих личных предпочтений, фантазий или финансовых возможностей.

● со стандартом «Под ключ», что предполагает полное окончание строительных работ застройщиком. Новому владельцу останется лишь купить мебель, установить кухонный гарнитур и освещение.

При покупке в стандарте Shell and Core для будущих владельцев предусмотрена приятная скидка. Это бонус как минимум позволит создать что-то особенное и уникальное в новом жилье, как максимум — создаст инвестиционную привлекательность в рамках общих затрат на приобретение новой недвижимости в вашем портфолио.

Перейдем к ценам. Для примера, однокомнатную квартиру (1+kk) площадью 54,5m2 с террасой можно приобрести за 3 631 815 крон, а просторные апартаменты 4+kk (99,6m2) — за 5 096 185 крон. Стоимость коммерческих помещений начинается от 2 551 850 крон за площадь 63 м2.

Резиденция уже построена и готова к эксплуатации, поэтому с учетом полной реконструкции вы сможете начать использовать квартиру уже в начале 2022 года.

Обратитесь к нашим специалистам [email protected] и вы получите скидку на установку освещения в размере 10 000 крон. В теме письма указывайте Šumavska (Шумавская).

Информацию можно получить и у русскоговорящих менеджеров компании Home Real Estate на сайте rezidencesumavska.cz