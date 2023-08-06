На месте торгового центра в Праге появятся 12-этажные здания. Местные жители протестуют

Проект, по словам старосты Праги 10 Мартина Валовича (ODS), предусматривает снос существующего магазина на улице Яблонева и замену его двумя высотными жилыми зданиями, соединенными одноэтажным торговым центром на первом этаже. В зданиях высотой около 40 м предполагается разместить от 110 до 150 квартир, а также два подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Староста добавил, что нынешний проект, который обсуждается уже почти 10 лет, был создан в результате консультаций инвестора с округом и представителем городского Института планирования и развития.

На уровне района Комиссия по планированию и развитию одобрила план на своем августовском заседании. По словам Валовича, инвестор также пообещал вложить средства в реконструкцию прилегающих общественных пространств. Петицию против строительства подписали более 1 000 человек.



Оппозиционные депутаты от партии «Пираты» выступили против проекта, и их представитель Петр Бенеш безуспешно предлагал внести в повестку возражения против плана инвестора. Он также представил петицию, которую, по его словам, поддержали более 1 000 человек.

«Все, о чем они просят, — это чтобы политики выполнили свои обещания и не допустили негабаритного строительства на месте торгового центра Květ», — сказал он.



По словам Валовича, план пока находится на стадии первоначального изучения материалов. «Это нулевая фаза подготовки проекта», — сказал он. Он добавил, что инвестор еще не обращался за разрешением на зонирование, а утверждать или отклонять проекты частного строительства должен не совет, а строительное управление.

На встрече также выступили несколько местных жителей, которые выразили обеспокоенность влиянием масштабной застройки на окружающую территорию. Так, Ян Дворжачек, председатель ассоциации Bezpečný Květ, заявил, что новое строительство с учетом других запланированных в этом районе жилищных проектов приведет к значительной транспортной нагрузке на район и нехватке таких объектов общественного пользования, как школы и медицинские учреждения.













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