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На месте торгового центра в Праге появятся 12-этажные здания. Местные жители протестуют

Анастасия Князева
27 сентября 2023
13:05
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Торговый центр Květ в районе Zahradní Městо (Прага 10), согласно планам владельцев, будет снесен и заменен новым комплексом с двумя 12-этажными жилыми домами и торговыми площадями на первом этаже. Центр принадлежит компании Fostys. Местные жители не согласны с этим планом, и против него была создана петиция, собравшая около 1 000 подписей.
Проект, по словам старосты Праги 10 Мартина Валовича (ODS), предусматривает снос существующего магазина на улице Яблонева и замену его двумя высотными жилыми зданиями, соединенными одноэтажным торговым центром на первом этаже. В зданиях высотой около 40 м предполагается разместить от 110 до 150 квартир, а также два подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Староста добавил, что нынешний проект, который обсуждается уже почти 10 лет, был создан в результате консультаций инвестора с округом и представителем городского Института планирования и развития. 
 
На уровне района Комиссия по планированию и развитию одобрила план на своем августовском заседании. По словам Валовича, инвестор также пообещал вложить средства в реконструкцию прилегающих общественных пространств. Петицию против строительства подписали более 1 000 человек.
  
 Оппозиционные депутаты от партии «Пираты» выступили против проекта, и их представитель Петр Бенеш безуспешно предлагал внести в повестку возражения против плана инвестора. Он также представил петицию, которую, по его словам, поддержали более 1 000 человек. 
 
«Все, о чем они просят, — это чтобы политики выполнили свои обещания и не допустили негабаритного строительства на месте торгового центра Květ», — сказал он. 

По словам Валовича, план пока находится на стадии первоначального изучения материалов. «Это нулевая фаза подготовки проекта», — сказал он. Он добавил, что инвестор еще не обращался за разрешением на зонирование, а утверждать или отклонять проекты частного строительства должен не совет, а строительное управление. 
 
На встрече также выступили несколько местных жителей, которые выразили обеспокоенность влиянием масштабной застройки на окружающую территорию. Так, Ян Дворжачек, председатель ассоциации Bezpečný Květ, заявил, что новое строительство с учетом других запланированных в этом районе жилищных проектов приведет к значительной транспортной нагрузке на район и нехватке таких объектов общественного пользования, как школы и медицинские учреждения.



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