Тенденции рынка недвижимости: в прошлом году в Праге было продано 7200 новых квартир

По словам Марселя Соурала, председателя совета директоров компании Trigema, основной причиной роста интереса к новому жилью в прошлом году стало снижение ипотечных ставок. В 2024 году объем новых кредитов вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом, и спрос может возрасти еще больше благодаря ожидаемому в этом году дальнейшему снижению процента. Последние данные Swiss Life Hypoindex показали, что средняя ставка по ипотечным кредитам в начале января снова упала, на 0,09% по сравнению с предыдущим месяцем, до 5,13%. Таким образом, она находится на самом низком уровне с весны 2022 года.



Самые дешевые новые квартиры были в Праге 9 и 10, где цены в среднем составляли около 149 000 чешских крон за квадратный метр, согласно данным застройщиков.



Наиболее дорогим остается центр города, то есть Прага 1 и 2 и Прага 7. Здесь средние цены превышают 200 000 чешских крон за квадратный метр.



Быстрейший рост цен — 21% в годовом исчислении — был зафиксирован в Праге 3. Более 73% от общего спроса составляют небольшие площади, т. е. планировки 1+kk и 2+kk, но по сравнению с прошлым годом было продано на 28 больше больших квартир. Средняя площадь продаваемых новых апартаментов за десять лет уменьшилась примерно на десять квадратных метров.



Причина, по мнению Соурала, в том, что цены на недвижимость растут, а способность людей покупать собственное жилье снижается.





В прошлом году почти 60% квартир в Праге были проданы по цене ниже 160 000 чешских крон за квадратный метр. Однако продажи с ценой выше 180 000 чешских крон также выросли в три раза.На их долю приходится 21% от общего объема предложения.



По утверждению Петра Михалека, председателя правления Skanska Residential, самыми дорогими являются большие апартаменты 5+kk и студии. По его словам, просторное жилье обычно обставлено по высшему разряду, а студии просто пользуются спросом. Средняя цена предложения пражской квартиры в новостройке в прошлом году составила 10,4 млн чешских крон, а цена продажи — 9 млн чешских крон.



В последнем квартале прошлого года в Праге было продано около 1 850 жилых единиц, что почти на том же уровне по сравнению с предыдущим годом. На продажу было выставлено около 5700 квартир, что примерно соответствует среднему показателю за последние два года. В 2024 году в регионах было продано 9256, что на 60% больше, чем в прошлом году.