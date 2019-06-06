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Индекс (не)доступности жилья: сколько придется копить на квартиру в Праге

Индекс (не)доступности жилья: сколько придется копить на квартиру в Праге

Александра Кириченко 832 0
Доступность жилья в Праге снова снизилась. Если год назад среднестатистическому жителю столицы на покупку квартиры в новостройке площадью 70 квадратных метров потребовалось бы полностью откладывать зарплату за 13,8 года, то теперь этот показатель составляет 14,6 года. Речь идет о «грубой» зарплате — до вычета налогов.
Индекс (не)доступности жилья: сколько придется копить на квартиру в Праге

Такие данные приводятся в новом Индексе доступности жилья (CG-INDEX) от застройщика Central Group. Авторы исследования подчеркивают, что четыре года назад на покупку квартиры пражанину пришлось бы копить лишь 10,1 года. Конечно, это все равно довольно долго, да и откладывать полностью «грубую» зарплату невозможно физически, тем не менее индекс отлично отражает рост цен на недвижимость в Праге (притом, что зарплаты тоже растут, как отмечалось в недавнем отчете Чешского статистического управления).

По данным Central Group, в первом квартале средняя цена «стандартной» квартиры в новостройке составляла 7 438 589 крон, а средняя «грубая» зарплата в Праге — 42 487 крон в месяц. Цена квадратного метра у предлагаемых на рынке квартир превысила 106 тысяч крон.

В компании отмечают, что и при таких заоблачных ценах покупать новое жилье в Праге с использованием ипотечных кредитов выгоднее, чем снимать. Это касается квартир любых размеров. Так, рассчитанная на одного человека студия (1+kk) площадью 32 квадратных метра обошлась бы ему в «грубый» доход за семь лет. При 80-процентной ипотеке ежемесячный платеж составил бы 12 589 крон, а средний размер арендного платежа оказался бы выше на 930 крон и равнялся бы 13 520 кронам. Закономерность действует и для квартиры площадью 55 квадратных метров, приобретаемой парой (ипотечный платеж в 18 591 крону и арендный в 19 412 крон), и для большой «семейной» квартиры (24 449 и 29 573 кроны соответственно).

Свой Индекс доступности жилья застройщик пересчитывает раз в полгода, по итогам первого и третьего кварталов.

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Темы
недвижимость покупка недвижимости новостройки
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