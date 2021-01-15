ВЫГОДНАЯ ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ В 2021 ГОДУ

Компания Home Real Estate готовит для вас серию статей, в которых будет рассказывать о сложном процессе продажи недвижимости шаг за шагом. Информация будет полезна тем, кто только планирует продажу своей квартиры или уже занялся этим процессом, а также тем, кто хочет быть в курсе событий на рынке недвижимости Чехии.

Опытные специалисты рынка недвижимости знают, что успешная продажа недвижимости более чем на 50% зависит от правильно установленной цены. Статистика и практика агентов по недвижимости показывает, что в большинстве случаев стоимость недвижимости определена неверно — чтобы продать квартиру выгодно и быстро, нужно провести тщательный анализ данных, а это делают не все. Эксперты компании Home Real Estate расскажут вам, что же такое правильная стоимость недвижимости, как ее определить и как продать квартиру с максимальной выгодой.

Ценовой диапазон

В рыночной экономике цена определяется соотношением спроса и предложения. У рыночной стоимости недвижимости есть ценовой диапазон: если мы устанавливаем минимальную цену, то продаем быстро, если цена завышена — нам приходится долго ждать покупателя. На чешском рынке разница в цене недвижимости может составлять 10% для большинствеа жилых объектов, например, для квартир в панельных домах. Стоимость недвижимости, которая имеет историческую ценность или находится в уникальном месте, может отличаться на 20%. В исключительных случаях разница достигает 30%. Устанавливая цену выше максимальной границы диапазона, продавец замораживает процесс продажи, ведь вероятность найти покупателя за завышенную стоимость очень маленькая.

Определение стоимости недвижимости — это сложный и трудоемкий процесс. Существует ряд инструментов, недоступных для обывателя, которыми пользуются специалисты. Чтобы точно определить минимальную и максимальную цену, нужно проанализировать все сделки с похожими объектами жилой недвижимости, которые проходили в недавнее время в том же районе и его окрестностях.

Получить данные о таких сделках можно в Кадастре недвижимости, в котором хранятся все договоры купли-продажи, и в риэлторских агентствах. Они, как правило, составляют базу проданных жилых единиц и владеют информацией о стоимости и сроках продажи.

Также существуют специальные сервисы, которые помогают определить среднюю реальную цену собственности. Для этого нужно проанализировать 10-15 недавно осуществленных сделок. Например, cenovamapa.org, за 99 крон предоставляет отчет с ценами.

Цена продажи

С рыночной ценой разобрались. А как определить цену предложения? Стоит ли чуть завысить цену, чтобы потом сделать скидку потенциальному покупателю? Или лучше оставить рыночную стоимость? Сегодня на чешском рынке недвижимости отмечается высокий спрос. Совсем недавно мы публиковали отчет об актуальной ситуации на рынке, где выяснили, что сейчас подходящее время для продажи жилой собственности.

Точно неизвестно, какие тенденции установятся на рынке недвижимости в следующем году, но пока наблюдается большой спрос на жилую недвижимость, а вот качественных предложений не так много. Сейчас подходящее время, чтобы устанавливать цену выше рыночной. Такая стратегия подходит собственникам домов или квартир после капитального ремонда. Идеальное состояние недвижимости полностью оправдывает завышение цены. Выставить квартиру по более высокой стоимости можно и тем, кто не торопится с продажей и готов ждать покупателя от нескольких месяцев до года.

Что влияет на стоимость?

На стоимость влияют разные факторы. Снизить цену придется, если недвижимость находится рядом с оживленной автомобильной дорогой или далеко от остановки общественного транспорта. Расположение на нижних этажах, высокие коммунальные платежи, отсутствие косметического ремонта — все это негативно сказывается на цене. А вот терраса, хороший вид из окна, лифт, подземная парковка и развитая инфраструктура увеличивают стоимость квартир. Чтобы узнать, сколько стоит именно ваша недвижимость, заполните простую форму на нашем сайте. Мы свяжемся с вами в течение нескольких дней для уточнения деталей, затем проанализируем ситуацию на рынке и предоставим вам бесплатный полный отчет о стоимости вашей собственности.

Теперь поговорим о торге. Чаще всего покупатели хотят получить скидку, поэтому небольшое завышение стоимости жилья бывает оправданным. Чтобы увеличить вероятность продажи и быстро найти покупателя, стоит предлагать недвижимость по разумной и обоснованной цене. Это самый надежный и проверенный годами способ.

Иногда случается так, что довольно быстро находятся несколько желающих купить вашу квартиру. Владельцы начинают сомневаться: верно ли установлена цена продажи? Если вы верно подготовили предложени и оценили недвижимость, соискателей не должно быть много. Если появляется несколько желающих, не стоит заключать сделку с первым из них.

Чтобы продать недвидимость выгодно, вы можете выбрать один из вариантов:

1. Выбрать того покупателя, который приобретает недвижимость на собственные средства, а не в ипотеку.

2. Скорректировать предложение: повысить цену и ждать естественного спроса.

3. Объявить аукцион: желающие соревнуются в сумме, которую они могут заплатить за вашу собственность. Покупатель, который действительно хочет приобрести недвижимость, будет готов переплатить.

Вы установили цену, нашли покупателя, а что делать дальше? На практике мы обговариваем с клиентами устную резервацию недвижимости на 1 - 3 дня, а потом, если планы продавца и соискателя не изменились, заключаем с покупателем письменный договор о резервации недвижимости, в котором прописаны штрафные санкции для всех сторон, включая нас, как посредника. После подписания договора ни одна сторона не может отойти от него. За нарушение договора предусмотрен штраф.

Иногда до момента подписания договора находится еще один желающий приобрести данную квартиру. Тогда мы информируем все стороны о том, что квартира находится в устной резервации, и создается естественная очередь. В таких ситуациях мы с собственниками недвижимости решаем, как поступить: отдать предпочтение покупателю, которому не нужно оформлять ипотеку, или продать тому, кто первый обратился.

Еще до подписания договора резервации может появиться необходимость выбирать из нескольких покупателей. Аукцион — это справедливый вариант, потому что у всех потенциальных покупателей должно быть право на приобретение понравившейся им недвижимости вне зависимости от способа финансирования покупки. Каждый клиент требует индивидуального подхода, поэтому мы всегда обсуждаем и согласовываем план действий с владельцами.

При продаже недвижимости нужно учитывать разные факторы и нюансы. Главное правило — полный контроль и постоянная вовлеченность на всех этапах сделки. Компания Home Real Estate позаботится о сохранности вашего времени, сил и средств. Мы предоставляем широкий спектр услуг под ключ в сфере недвижимости, тщательно подбираем базу объектов и проверяем все документы на юридическую чистоту. Сотрудничество с нами позволит вам избежать неприятных моментов в непростом процессе продажи вашей недвижимости.

Чтобы узнать, сколько стоит ваша недвижимость на сегодняшний день, предлагаем вам заполнить форму на нашем

сайте. Мы подготовим бесплатный полный отчет о цене и свяжемся с вами в течение нескольких дней. Помните, что сейчас самое подходящее время для продажи уже имеющейся недвижимости и новых инвестиций. В следующих статьях мы подробнее расскажем обо всех стадиях продажи недвижимости и о сотрудничестве с компанией Home Real Estate, а также поделимся актуальными новости и трендами на рынке Чехии.



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