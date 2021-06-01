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Разговор с экспертом: в какую недвижимость в Чехии лучше инвестировать в 2021 году

Разговор с экспертом: в какую недвижимость в Чехии лучше инвестировать в 2021 году

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В апреле в Москве прошла выставка зарубежной недвижимости Moscow International Property Show. Застройщики, консалтинговые компании, риэлторские и брокерские агентства со всего мира встретились с инвесторами и обсудили будущие проекты. Чехию на выставке представила компания Home Real Estate (Прага). О том, как прошла выставка и в какую недвижимость в Чехии выгодно инвестировать, мы поговорили с экспертом Сергеем Яцкевичем.
Разговор с экспертом: в какую недвижимость в Чехии лучше инвестировать в 2021 году

Сергей, расскажите, как прошла выставка? Много ли было участников?  

Мы ожидали, что гостей будет меньше, но, возможно, из-за того, что в прошлом году выставку отменили, в этот раз людей было действительно много. Для нас участие в мероприятии такого масштаба было очень полезным. Мы окунулись в живое общение с инвесторами разного калибра, обсудили текущее состояние дел и задачи на будущий год. Именно за этим мы и ехали на выставку. 

Такие события, как Moscow Property Show, также очень помогают инвесторам, поскольку при выборе партнера за рубежом нужно обращать внимание не только на положительные отзывы в Интернете, но и на степень заинтересованности партнера в успехе инвестора. При личном общении это можно понять достаточно быстро. 

 

Кто интересуется недвижимостью в Чехии? 

Спрос на недвижимость в Чешской Республике в течение последних лет остается стабильным. Интересуются в основном люди, которых уже что-то связывает с этой страной: родители, дети которых учатся в университетах Чешской Республики; туристы, которые влюбились в Чехию и задумались о ПМЖ; бизнесмены, которым нужна недвижимость для краткосрочного проживания. Некоторые рассматривают недвижимость в Чехии как долгосрочную инвестицию в экономически развитую страну ЕС или как возможность получить Шенгенскую визу на основании приобретения недвижимости. 

По нашему убеждению, люди, которые планируют инвестиции в Чехию, уже знакомы с большинством аспектов, связанных с покупкой недвижимости, и понимают, чего они хотят. Покупка, как правило, происходит при определенной готовности покупать. Эта готовность часто появляется после того, как человек побывал в стране, познакомился с чешским законодательством, пообщался с местными специалистами в сфере недвижимости. Без профессиональной консультации клиентам сложно выбрать оптимальное предложение. 

Какие проекты привлекают россиян? 

Мы заметили, что россиян привлекает море, хорошая доходность и возможность получения ВНЖ, вероятно поэтому возле стендов Турции и Испании был настоящий ажиотаж. 

В целом людям интересны новостройки и таунхаусы, апартаменты для краткосрочной аренды. Чехия — популярное туристическое направление. В 2019 году страну посетили 57 млн человек. Поэтому Чехия подходит для вложений в коммерческую недвижимость. Этот вариант тоже рассматривается часто. Сейчас к выбору помещений под предпринимательскую деятельность стоит подходить очень взвешенно — мир пока не победил пандемию коронавируса, ситуация в Чехии еще не стабилизировалась. 

Мы рекомендуем приобретать коммерческую недвижимость в Чехии на этапе предпродажи, когда выгода понятна. Кроме того, существует механизм охраны вложения — переуступка прав покупки будущего помещения. 

Что сейчас происходит с рынком недвижимости в Чехии? В какую недвижимость стоит инвестировать? 

За последние три года рынок недвижимости в Чешской Республике изменился. Это связано не только с коронавирусом, но и с ростом спроса на жилую недвижимость, ограниченностью предложений и изменениями в системе налогообложения. Эти факторы способствуют росту цен в столице и в республике в целом. Цены в Праге постепенно приближаются к стоимости недвижимости в крупных европейских городах, таких как Берлин, Мюнхен, Вена и Франкфурт. 

Сегодня выгодно инвестировать: 

в жилые помещения на первых этапах проектов (если застройщик продает большой многоэтапный проект поочередно);

в дачи и участки под строительство в доступности 30 – 40 км от Праги;

в коммерческие помещения на этапе предпродажи;

в малометражные жилые помещения от застройщика (в этом случае нужно провести детальный анализ конкретных проектов и все просчитать). 

Более крупным инвесторам мы рекомендуем покупку недвижимости с помощью кредитного плеча (ипотечного кредитования под 2-2,5% годовых). Инвестировать стоит:

в пакеты квартир в новостройках в рамках одного проекта;

в отели перед реконструкцией;

в земли под строительство коттеджных поселков. 

На рынке очень много агентств, проектов и предложений. Как выбрать партнера в Чехии?

Любой проект нужно обсуждать индивидуально. Чтобы не ошибиться с инвестицией, важно выбрать надежного партнера в Чехии. Если вы планируете сотрудничать с агентством недвижимости, обратите внимание на то, как долго компания на рынке, на клиентоориентированность и грамотность персонала по работе с клиентами, на время отклика. Узнайте, какая юридическая компания предоставляет услуги агентству. По моему мнению, личное общение — ключ к успешному сотрудничеству. Инвестору и брокеру важно встретиться и обсудить планы лицом к лицу. Для этого и существуют такие мероприятия, как Moscow Property Show. Если вы не смогли посетить выставку, но у вас есть вопросы, связанные с недвижимостью в Чехии, приглашаем вас в офис Home Real Estate.

 
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Темы
недвижимость пандемия выставка Чехия инвестиции покупка недвижимости продажа недвижимости
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