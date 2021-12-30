Квадратный метр в Праге. Стоимость и условия жизни в зависимости от района. Часть 1

Рынок недвижимости в Праге. Особенности и специфика жизни в разных районах города. Цены за квадратный метр в Чехии.

Многие годы Прага привлекает иностранцев со всех уголков планеты, сюда приезжают не только как туристы но и на постоянное место жительства. В престижном рейтинге от компании Deloitte, который ежегодно оценивает качество жизни всех городов чешской республики, Прага занимает второе место, уступая лишь небольшому городку Říčany, находящемуся в ее окрестностях. Однако в столице больше возможностей для трудоустройства и самые высокие зарплаты во всей Чехии. Еще из плюсов - высокий уровень здравоохранения, но есть и минусы. По сравнению с другими регионами здесь совершается больше всего правонарушений, хотя Чехия в целом является одной из самых безопасных и миролюбивых стран мира. Также здесь меньше зелени и самый высокий уровень вредных выбросов среди регионов, тем не менее стоит отметить что в последние годы в столице наблюдаются значительные улучшения в этих областях.

В Праге иностранцы не только арендуют жилье, но и активно покупают недвижимость в качестве инвестиций, по статистике более 20% новых квартир принадлежит им. Зачастую иностранцы покупают жилье на собственные средства, а вот Чехи отдают предпочтение ипотечным кредитам. Помимо словаков активно покупают недвижимость русскоговорящие выходцы из стран СНГ. В городе очень много русскоязычных сервисов и услуг, владельцами и работниками которых являются наши сограждане.

Стоимость недвижимости в Праге зависит от нескольких факторов, но определяющими все-таки являются близость к центру и рАзвитость инфраструктуры. В связи с постоянным ростом цен на недвижимость популярностью пользуются небольшие квартиры-студии 20 - 40 кв.м.

Жилье для покупки, как правило, ищут на открытом рынке через выставленные объявления, но существуют и аукционы. На аукционах квартиры могут выставляться на 30-50 % дешевле, но во время торгов финальная стоимость может значительно вырасти и в итоге оказаться выше рыночной. Стоит знать, что при работе с риелторами гонорар агентства недвижимости составляет от 2 до 4 %.

Это и многое другое в нашем новом сюжете на YouYube