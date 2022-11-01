Банки в Чехии открывают новый путь к дешевой ипотеке

Банки в Чехии пытаются изменить ипотечный рынок, который падает из-за высоких процентных ставок. Банк Česká spořitelna предложит низкие процентные ставки тем, кто переоформит у него ранее полученные ипотечные кредиты. Большинство других банков поддерживают такое расширение предложения.

Česká spořitelna, банк с самым большим количеством клиентов в стране, хочет хоть немного взбодрить рынок жилья, в частности кредитами на покупку недвижимости.

Несколько недель назад банк начал предлагать своим клиентам при продаже недвижимости возможность договориться с покупателями о том, что те смогут взять у банка ипотечный кредит с первоначальной процентной ставкой. Эта ставка часто фиксируется на несколько лет (Чехия предлагает фиксации от 1 года до 20 лет) и в большинстве случаев имеет более выгодные условия, чем те, что есть на рынке.

Некоторые банки уже предлагали выкуп старых кредитов при сохранении первоначальных условий, но Česká spořitelna хочет быть гораздо активнее в этом отношении и поддерживать покупку недвижимости.

«Текущие процентные ставки по ипотечным кредитам составляют около 6%, в то время как изначальные процентные ставки часто составляют около 2,5%. Покупателю, который “забирает” ипотечный кредит у продавца при покупке недвижимости, мы сэкономим в среднем 3 200 крон в месяц», — говорит Петра Скрбкова, руководитель отдела жилищного строительства Česká spořitelna.

Эта схема выгодна и продавцу. «В условиях высоких процентных ставок спрос на покупку нового жилья низкий. Возможность для покупателя взять ипотеку по первоначальной ставке повысит шансы продавца быстрее продать недвижимость», — объясняет Скрбкова.

Банк не указал, какую долю ипотечных кредитов сможет покрыть это предложение, но в сентябре доля 5-летних фиксированных ставок по ипотеке составляла 36%, доля 8-летних — 46%, а доля 10-летних — 9%. У 9% клиентов была фиксация на один или три года.

«В настоящее время мы не предлагаем эту услугу, но мы интенсивно рассматриваем возможность альтернативы, которую мы могли бы предложить клиентам в такой ситуации», — сказал представитель банка ČSOB Патрик Мадле.

Пока Česká spořitelna не зафиксировала увеличения количества клиентов, которые были бы вынуждены продать свою недвижимость из-за сложной финансовой ситуации, но банк предполагает, что их количество может увеличиться из-за войны в Украине, высокой инфляция и роста цен на энергоносители.

Хотя банк заявляет, что главным образом хочет помочь клиентам в их ситуации, ускорить продажу их жилья и поддержать весь рынок недвижимости, он не отрицает, что рассчитывает использовать эту схему в качестве конкурентного преимущества на ослабленном ипотечном рынке.

По данным Чешской банковской ассоциации (ČBA), активность на ипотечном рынке в октябре оставалась очень сдержанной, годовая динамика выданных кредитов снижается на 82%. «Снижение объема выданных ипотечных кредитов заметно не только по сравнению с сильным 2021 годом, но и по сравнению с 2020 годом, октябрьский объем выданных ипотечных кредитов более чем на три четверти ниже. Причины сложившейся ситуации, от размера процентных ставок до правил регулирования и динамики цен на недвижимость, пока не указывают на то, что ситуация начнет улучшаться в обозримом будущем», — говорит экономист Якуб Сейдлер.

Снижение желания брать взаймы также можно увидеть на конкретных цифрах Česká spořitelna. Если в 2019 году банк предоставил людям 14 5000 ипотечных кредитов на общую сумму 45,3 млрд крон, годом позже — 23 000 на сумму 66 млрд крон, то в рекордном 2021 году заключил 38 000 ипотечных договоров на сумму 66 млрд крон, то в этом году ожидает примерно такого же результата, как и до пандемии ковида.

Другие банки, похоже, немного озадачены решением Česká spořitelna, но в целом готовы к изменениям на рынке. Например, Komerční banka позволяет получить ипотечный кредит по так называемой эстафетной ипотеке.

Raiffeisenbank также говорит, что может взять на себя ипотеку продавца. «Однако мы этого не делаем из-за сложности процедуры. Мы поступаем так только в отдельных случаях. Но если спрос увеличится, мы можем пересмотреть нашу текущую практику», — говорит пресс-секретарь банка Мартина Котасова.

В любом случае, по ее словам, необходимо правильно оценить кредитоспособность клиента. «Это должно быть сделано со всей осторожностью и предусмотрительностью в соответствии с законом, как если бы новый ипотечный кредит был предоставлен новому клиенту», — добавляет Котасова.

Об этом же говорит и пресс-секретарь UniCredit Bank. «Мы допускаем передачу долга в текущих условиях в отдельных, единичных случаях. Если будет интерес, мы рассмотрим возможность расширения предложения», — говорит Петр Плочек.

Air Bank в свою очередь не позволяет передавать первоначальную ипотеку другому лицу и в настоящее время не планирует этот вариант. «Среди наших клиентов нет большого спроса на такую ​​услугу, поэтому мы концентрируем наши возможности на работе над другими проектами», — объясняет Роман Махачек, представитель Air Bank и Zonky.

«Если какой-либо банк готов поменять клиента у существующей ипотеки, он, вероятно, ведет себя неэкономно, и я осмелюсь сказать, что он нарушает закон о банковской деятельности», — говорит генеральный директор Moneta Money Bank Томаш Спурны.

По его словам, в ситуации, когда ипотечный портфель чешского банковского сектора имеет среднюю процентную ставку 2,4%, а новые ипотечные кредиты предоставляются под 5,8%, банк, разрешающий такие операции, готовится к возврату в размере 3,5%. Если бы он предоставил новую ипотеку, он бы предлагал рыночную ставку. И именно по этой причине, по словам Спурны, банк не делает этого из соображений экономии.

«Было бы странно, если бы мы пытались предоставлять “новые ипотечные кредиты” под 2,4%», — подчеркивает глава Moneta Money Bank.

На вопрос, может ли быть нарушен закон в случае с Česká spořitelna, Чешский национальный банк ответил, что не комментирует конкретные финансовые учреждения.

Банки обязаны действовать осмотрительно при осуществлении своей деятельности, в частности осуществлять операции таким образом, чтобы не ущемлять интересы своих вкладчиков в части возврата их вкладов, не угрожать безопасности и стабильности банка, и в то же время они обязаны соблюдать необходимые требования для покрытия принимаемых рисков.

«Перед заключением кредитных отношений банки должны в индивидуальном порядке оценить способность заявителя выполнять обязательства, вытекающие из кредитного договора, на основании достаточной, точной и актуальной информации. Банки также должны оценить, будет ли конкретный кредит отвечать готовности банка брать на себя кредитный риск, принципам и критериям предоставления кредитов, лимитам, а также всем соответствующим параметрам», — поясняет пресс-секретарь ЧНБ Дениса Вшетичкова.

Что касается «запуска» ипотечного рынка за счет взятия старого дешевого кредита, в консалтинговой компании Premium Financial Services, стоящей за сервисом сравнения финансовых продуктов Chytrý Honza, считают, что для клиентов это один из интересных вариантов, которые можно использовать при покупке недвижимости.

«Однако здесь есть свои принципиальные подводные камни. Остальную часть покупной цены необходимо оплатить из собственных средств или за счет другого кредита на текущих условиях. А поскольку выполнить условия отказа от кредита, то есть оплатить разницу в покупной цене, удается редко, этот вариант используется маргинально. Этого недостаточно, чтобы встряхнуть рынок недвижимости», — резюмирует директор консалтинговой фирмы Петр Чаян.

Источник: seznamzpravy.cz

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