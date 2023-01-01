Повышение налога выведет пустующие квартиры на рынок, говорят эксперты

Значительное повышение налога на недвижимость для пустующих квартир может повысить доступность жилья, считает эксперт. Десятикратное увеличение побудит некоторых владельцев, которые не используют свои квартиры, предложить их в аренду.

Фото: Inna Bystrakova

Цены на недвижимость в Чешской Республике высоки, а возможности для приобретения собственного жилья становятся все более призрачными. При этом, по данным Чешского статистического управления, в Чехии есть тысячи квартир, в которых никто не живет в течение длительного времени.

Поэтому эксперты по недвижимости пытаются решить вопрос о том, как вернуть эти объекты на рынок. Эти квартиры могли бы стимулировать рынок арендного жилья и повысить конкуренцию в некоторых районах Чешской Республики, что способствовало бы снижению цен.

По мнению Мартина Люкса, социолога и экономиста Чешской академии наук, одним из вариантов может стать повышение специального налога на недвижимость. Это затронет прежде всего тех, кто владеет квартирами, которые долгое время не сдаются в аренду.

«Люди должны платить дополнительно за то, что держат пустую квартиру и используют ее только как инвестиционный актив. В ситуации высоких цен, когда молодые люди вообще не могут получить доступ к квартирам, а с другой стороны, кто-то держит неиспользуемые пустые квартиры или использует их для краткосрочной аренды, как Airbnb, это неправильно и неоправданно», — сказал эксперт.

«Увеличение должно быть значительным, вплоть до десятикратного роста нынешней суммы налога. С другой стороны, для более бедных собственников жилья, таких как пожилые люди с низкими доходами или матери-одиночки, которые постоянно и долго живут в квартирах, налог может остаться прежним или даже снизиться», — прокомментировал Люкс.

Подводные камни

Хотя идея о том, что значительно более высокий налог на недвижимость увеличит предложение квартир как для продажи, так и для аренды, логична, у этого плана есть свои большие «но», по словам Петра Дуфека, главного экономиста Creditas.

«Прежде всего это должно быть значительное увеличение налога на такие квартиры, что, конечно, трудно представить в реальном выражении. Необходимо провести хороший обзор незанятых квартир, особенно в Праге, где рынок наиболее напряженный», — объясняет экономист.

Хотя, по данным последней переписи населения, в Чешской Республике насчитывается 860 000 незанятых квартир, это действительно большое число нужно оценить критически. Даже само Чешское статистическое управление (ЧСУ) отмечает, что «незанятая квартира не обязательно должна быть пустой».

«Эти квартиры могут использоваться для краткосрочной аренды, о которой никто толком не знает», — говорит Петр Дуфек. Как правило, по-настоящему пустые квартиры находятся в плохом состоянии. «У владельца может не быть денег на реконструкцию, она может быть сложной и требовать ряда разрешений от властей. Квартиры также могут пустовать после процедуры наследования», — добавил Йиржи Пакаль, директор Central Europe Holding и член Ассоциации по развитию рынка недвижимости.

К пустующей недвижимости также относится недвижимость для отдыха, в которой люди не живут постоянно. Они не сдают помещение в аренду и проводят там лишь ограниченное время. «Большая доля незанятых квартир находится в районах Прахатице и Семилы, где также велика доля квартир и коттеджей в горах, которые нельзя назвать пустыми», — отметил Пакаль.

По словам Вита Лесака, начальника отдела концепции доступного жилья Министерства регионального развития, в Чешской Республике до сих пор насчитывается около 190 000 квартир, которые действительно не заняты.

По мнению экономиста Петра Дуфека, такая пустующая и незанятая квартира может служить средством сбережения денег, особенно для иностранцев. «Они могут иметь недвижимость, в которой никто не живет и которую они сами могут никогда даже не посетить, не говоря уже о том, чтобы жить в ней», — сказал он.

Дебаты о повышении налогов

В последние дни среди политиков ведутся дебаты о повышении налога на недвижимость. Министр финансов Збынек Станюра несколько недель назад предложил план повышения налога на недвижимость в два раза. По мнению Мартина Люкса, подобная мера не окажет никакого влияния на улучшение ситуации на рынке жилья. Единственным результатом стало бы увеличение доходов государственной казны.

«Для владельцев, которые держат свои квартиры пустыми или используют их для краткосрочной аренды, такое увеличение будет смехотворно низким, потому что они достаточно богаты, чтобы держать свои квартиры пустыми, или же они все равно получат очень хорошую прибыль от краткосрочной аренды», — объясняет экономист из Академии наук Чешской Республики.

«Налог на недвижимость по логике вещей является местным, локальным, и его доходы принадлежат муниципальной казне. Таким образом, собственники платят муниципалитету за обеспечение необходимой инфраструктуры для своих домов и квартир, за заботу о своей собственности. Так должно быть и впредь», — считает экономист Мартин Люкс.

«Налог на недвижимость в Чешской Республике является низким по сравнению с другими странами ОЭСР, поэтому его рост обсуждается как часть усилий правительства по консолидации. Однако решение пока не принято. В то же время необходимо учитывать тот факт, что это налог, доходы от которого предназначены для муниципалитетов. Они уже имеют возможность увеличить налог и, как правило, не пользуются ею», — прокомментировал планы Минфина Петр Валецко, заместитель начальника отдела коммуникаций Министерства регионального развития.

Налог на «дома-призраки»

Но жилищный кризис — это проблема не только Чешской Республики, и она решается во многих мегаполисах мира. Некоторые из них уже взимают налог на незанятые квартиры.

Примером может служить Ванкувер, Канада, где в 2017 году был введен налог на «дома-призраки», первоначально на уровне 1,25% в год от общей стоимости недвижимости. Налог оказал положительный эффект, и уже в 2019 году владельцы сдали более 5 000 единиц жилья в долгосрочную аренду. В то же время с 2017 по 2019 год было собрано более 84 миллионов канадских долларов в виде налога. В прошлом году город еще больше увеличил налог, до 3% от стоимости недвижимости.

По сравнению не только с Канадой, но и с другими странами ОЭСР, налог на недвижимость в Чешской Республике очень низкий. По данным за 2021 год, для Чехии этот налог составляет самую низкую долю ВВП по сравнению со всеми странами ОЭСР. В таком же положении находится только Эстония. Даже там налог на недвижимость составляет 0,2% от общего ВВП. С другой стороны, самая высокая доля налога — в Корее, Люксембурге и вышеупомянутой Канаде, где она достигает 4%.

В конкретном выражении налог на недвижимость может выглядеть по-разному. На ежегодный расчет влияет размер и тип недвижимости, а также место, где она расположена. Муниципалитеты вольны выбирать, какую сумму взимать за недвижимость. Для этого они используют коэффициенты.

Если посмотреть на размер этого ежегодного сбора через призму средней квартиры, которую люди обычно покупают в инвестиционных целях, то это будет двухкомнатная недвижимость площадью около 50 квадратных метров. Одним из самых дешевых райцентров с точки зрения правил налогообложения недвижимости является Страконице. Там за такую квартиру владелец будет платить налог в размере 384 кроны в год. С другой стороны, в Карловых Варах, одном из самых строгих городов по взиманию налога на недвижимость, эта же квартира будет «стоить» 1 080 крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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