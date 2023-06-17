Муниципалитеты в Чехии не в состоянии планировать развитие и усмирять застройщиков — ущерб необратим

«Спутниковая застройка без надлежащих удобств и транспортных услуг, направленная только на максимизацию прибыли застройщиков, — это катастрофа для всех», - говорит Габриэла Лненичкова, депутат совета периферийного пражского района Прага-Сухдол.

Около 6 000 автомобилей в день проезжают через Сухдол в сторону центра. Ожидаемый рост населения в северо-западном районе Праги (по расчетам Лненичковой, в ближайшие 20 лет здесь появится до 20 000 новых жителей) может значительно ухудшить ситуацию. В Суходоле и других подобных районах есть проблема с образованием. Вместимость школ не поспевает за ростом населения, что приводит к «школьному туризму». Это то, что Прага 6, к которой относится Сухдол, в настоящее время пытается предотвратить

«Проблема существует во всех областях: транспорт, образование, здравоохранение, очистка воды» - резюмирует Зденек Вёлфл из администрации заместителя мэра Праги Петра Главачека, отвечающего за территориальное развитие.

Прага примыкает к территориям около 40 муниципалитетов. Почти 500 муниципалитетов входят в кольцо, известное как Пражский столичный округ. В Чешской Республике насчитывается 6 254 муниципалитета, что является самым большим показателем на душу населения во всем Европейском союзе. Каждый из них утверждает собственный план землепользования. Таким образом, возможности для коррупционного или даже легального влияния на отношение населения и членов советов — например, через спонсирование бедных муниципалитетов или местных ассоциаций — огромны.

«Муниципалитеты не обладают достаточным штатом сотрудников, чтобы быть равным партнером для застройщиков», — говорит Йиржи Нежиба из юридической фирмы Frank Bold Advokáti. Фирма консультирует муниципалитеты и застройщиков по вопросам территориального планирования.

«В территориальном планировании существует значительная коррупция. Перевод сельскохозяйственных земель в пригодные для застройки может быть сделан одним росчерком пера», — предупреждает архитектор и градостроитель Осаму Окамура. — Застраиваемая земля может быть продана в десять раз дороже, чем сельскохозяйственные земли».

«Вокруг Праги есть много примеров великого варварства, но нужно совсем немного, чтобы они стали приятными местами для жизни», — говорит архитектор Павел Гниличка. Он также подчеркивает отсутствие уважения к земле: «С ней часто обращаются так, будто это сырье. Когда человек шьет, он разрезает ткань, делает из части ткани что-то, а остальное выбрасывает. Но вы не можете просто выбросить почву». Если колонии домов, супермаркеты, промышленные комплексы и автострады будут беспорядочно строиться рядом друг с другом без хорошего плана, все будет так далеко друг от друга, что автомобиль станет самым удобным средством передвижения. Часто нет смысла пускать даже автобус, не говоря уже о поезде, между разрозненными застройками.

«Хотя в долгосрочной перспективе новые жители увеличивают доходы муниципалитета, они означают большие единовременные капитальные расходы на благоустройство. Только стоимость земли и строительства детского сада и начальной школы превышает 100 000 крон на одного нового жителя. Муниципалитеты должны принимать это во внимание», — говорит Зденек Вёлфл в ответ на аргументы некоторых мэров о том, что быстрый рост населения полезен для муниципального бюджета.

Когда в 1990-х годах государство начало возвращать землю, участники реституции часто не хотели заботиться о ней или долго спорили с родными и двоюродными братьями и сестрами по поводу управления. Часто они продавали землю застройщикам разного качества и с разными намерениями — как показывают примеры Статенице и Кветнице. В городах браунфилды продавались по дешевке — например, в Праге грузовая станция Жижков или железнодорожная станция Бубны-Заторы. По мнению Осаму Окамуры, это было следствием посткоммунистической некомпетентности муниципальных и городских руководителей, которые не могли купить землю или спланировать ее развитие.

«90% людей хотят иметь дом с садом. Этот идеал существует с эпохи городов-садов», — объясняет Мартин Оуржедничек, социальный географ с факультета естественных наук Карлова университета. Он имеет в виду идею зеленых городов на периферии времен промышленной революции. «Это также зависит от образа жизни и возраста. Многие люди не хотят жить со своими детьми на Виноградах, где пробки и грязь».

Заместитель мэра Праги Петр Главачек относит начало массового интереса к бегству из города к временам нормализации. «Люди не хотели смотреть на уродливые многоквартирные дома. Они ездили в коттеджи, а после революции стали покупать дома», — говорит он. Но международные тенденции, по его словам, говорят о том, что миллениалы и более молодые поколения теряют интерес к пригородам. Они хотят жить более общинной жизнью. «После 40 лет совместного владения частный сектор стал очень сильным. Люди поняли, что им необязательно жить в многоквартирном доме, что можно уехать за город», — вспоминает Милота Сидорова о послереволюционном периоде. Она также рассматривает популярность домов в пригородах в контексте популярности коттеджей в Чехословакии.

Снова звучат слова о том, что государство должно брать меньше денег, полученных благодаря на добавленную стоимость. Вместо этого налоги от девелоперских проектов могли бы поступать непосредственно в муниципалитеты, возможно, через специальный налог. Как решить эту проблему? Первый шаг — научить государство, регионы и муниципалитеты лучше планировать и координировать свои действия и дать им необходимые для этого инструменты. Больше не должно быть так, чтобы богатые застройщики и недофинансированные муниципалитеты решали, как строить и жить в пригородах.

Источник: prazska.drbna.cz

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