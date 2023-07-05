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В Чехии начинают строить mixed-use проекты

Новости 420on
5 ИЮЛЯ 2023
18:00
2582
В Чешской Республике начинают строиться так называемые проекты смешанного использования (mixed-use), сочетающие в себе офисы, магазины, жилье, социальные и рекреационные пространства.
К таким проектам относятся пражский Славянский дом, запланированная перепланировка пражского дворца Savarin и Dornych в Брно. По данным инвестиционной консалтинговой компании Colliers, Чехия отстает в строительстве этих комплексов по сравнению с другими странами. Причина, по мнению компании, заключается в длительном процессе получения разрешений.
 
«Для арендаторов офисов привлекательно предложить своим сотрудникам все удобства рядом с рабочим местом, а для магазинов и предприятий общественного питания — сконцентрировать потенциальных клиентов в одном месте. Если к этому добавить культуру и жилье, получится идеальная комбинация для пользователей», — говорит аналитик Colliers Джозеф Станко. 
 
По его словам, в Чешской Республике строится мало многофункциональных комплексов по сравнению с остальной Европой. «В соседней Польше, например, мы в настоящее время регистрируем более 60 многофункциональных комплексов на различных стадиях», — сказал г-н Станко.
 
Благодаря своей функциональности эти комплексы становятся идеальной частью так называемых 15-минутных городов. Основная идея этой тенденции заключается в том, чтобы предложить жителям работу и основные услуги, такие как здравоохранение, образование, шопинг, рестораны и развлечения, в 15 минутах ходьбы или езды на велосипеде от места проживания. Концепция была разработана в 2016 году Карлосом Морено, франко-колумбийским профессором Парижского института управления бизнесом. Похожие проекты можно найти, например, в Утрехте в Нидерландах, где каждый житель должен иметь все необходимые услуги в пределах четверти часа. Планы по аналогичному преобразованию городов также реализуются в США, Китае и Израиле.
 

Источник: www.remspace.cz

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недвижимость строительство Чехия

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