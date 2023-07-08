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Чехи покупают небольшие земельные участки, но квадратный метр земли подорожал

Новости 420on
8 ИЮЛЯ 2023
10:00
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Участки под застройку в Чехии немного подешевели, но лишь в отдельных районах и не настолько, чтобы цены вернулись к уровню двухлетней давности. В самых желанных местах, напротив, цена продолжает расти. Из-за этого чехи ищут участки поменьше.
«Средняя цена квадратного метра в Праге в настоящее время составляет около 20 000 крон. Она еще немного растет, но общая цена покупки земельного участка снижается. Это происходит потому, что клиенты чаще ищут участки меньшего размера», — подтвердила Právo Яна Панохова, консультант агентства недвижимости Lexxus Norton.
 
«Цены на землю под застройку падают, но, например, в Праге и ее окрестностях только визуально, потому что падает цена на более крупные объекты, а цена за квадратный метр растет. На небольшие участки спрос больше», — говорит брокер Изток Топлак из RE/MAX G8 Reality.
 
Продажи упали
 
Цена значительно варьируется в разных местах. «Особенно в сельской местности наблюдается падение цен как на квадратный метр, так и в целом на землю», — уточнил Топлак. Однако суммы все равно значительно выше, чем, например, пять лет назад.
 
Удешевление не так велико, как можно было бы предположить по снижению числа покупателей. «Количество участков под застройку, проданных в прошлом году, снизилось более чем на 30% по сравнению с 2021 годом и на 40% по сравнению с 2022 годом, который, однако, был рекордным по количеству проданных участков под застройку за последние 13 лет», — сказал Топлак.
 
«Снижение цен на землю чаще всего происходит в периоды серьезных рецессий, как, например, глобальная рецессия в 2009 году. Нынешний экономический спад не настолько выражен, чтобы привести к значительному снижению цен на землю», — сказал Právo Ян Веймелек, аналитик Komerční banka.
 
По мнению Владимира Бруны из B&K Nemovitostní investice, хотя в некоторых местах земля немного подешевела, в ближайшие пять-десять лет следует ожидать обратного.
 
«Многое зависит от местоположения. Квартир будет все больше и больше, но площадь будет только уменьшаться. А кольцо вокруг столицы продолжит расти, потому что люди едут сюда на работу», — говорит Бруна.
 
«Застройщики по-прежнему интенсивно ищут свободные и неиспользуемые участки, например, возле железной дороги, которые можно переоборудовать под жилье», — добавил он.
 
Обращайте внимание на детали планов зонирования
 
Приобретая земельный участок, покупатель должен внимательно изучить планы зонирования и регионального землепользования, чтобы понять, что он может или не может реально построить на этом участке. Уровень пригодности для строительства, определенный муниципалитетом, имеет большое значение.
 
Например, некоторое время назад в Черношице за 6 млн крон предлагался «участок под застройку», и было объявлено, что на нем можно построить рекреационный объект. Однако желтое обозначение участка на плане зонирования имеет еще два кода, которые легко упустить из виду в нагромождении других обозначений на плане. Один из них указывает на возможность строительства загородного дома, а другой  — нет. Продавец умолчал об этом.
 
Что касается цен, участок под застройку в Кладно недавно был продан за 8 000 крон за квадратный метр, в Подебрадах — около 6 000 крон за квадратный метр, а на окраине Праги нормальная цена составляет 16 000 крон за квадратный метр. Участок земли в Праге 5 в Гржебенках можно приобрести за 70 000 крон за метр.
 
По словам Паноховой, средняя цена по стране составляет около 3 300 крон за квадратный метр. «Общая средняя цена участка земли по всей Чешской Республике составляет около 2,8 млн крон», — добавил Топлак.
 
По словам Паноховой, средняя площадь предлагаемой земли в Праге составляет менее 1 000 квадратных метров, в то время как в других регионах — до 1 500 квадратных метров.

Источник: novinky.cz

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Чехия продажа недвижимости строительство цены

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