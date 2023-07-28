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Česká spořitelna и Kooperativa совместно купят 300 арендных квартир в Праге

Новости 420on
28 ИЮЛЯ 2023
14:40
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Компания Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS) и Kooperativa совместно приобретут 300 квартир для сдачи в аренду во второй очереди проекта Opatov в Праге 11. Стоимость аренды отдельных квартир пока не определена.
Каждая компания приобретет по 50% доли в жилом проекте Opatov II. Страховая компания Kooperativa и компания Česká spořitelna’s Affordable Housing черпали вдохновение у австрийских материнских компаний Vienna Insurance Group AG и Erste Group Bank AG, и в результате проекта должно появиться доступное жилье для долгосрочной аренды. Квартиры предназначены для работников общественно полезных профессий, таких как медики или учителя. Проект планируется сдать к концу следующего года, после чего жильцы смогут заселиться в первом квартале 2025 года.
 
 «Я считаю, что доля арендного жилья будет значительно расти в условиях современного рынка недвижимости с высокой стоимостью и низкой доступностью ипотеки. Сотрудничество с такими сильными институциональными инвесторами, как Česká spořitelna и Kooperativa, является для нас прекрасной возможностью предложить жилые проекты более широкому кругу людей», — заявил Леош Андерле, генеральный директор Sekyra Group.

Источник: remspace.cz

Чехия аренда недвижимости строительство инвестиции

Комментарии:
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Dz 28 июля 2023 14:58
Цены на недвижимость такие неадекватные, что даже банки решили тупо покупать жильё и сдавать в аренду?
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