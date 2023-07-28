Česká spořitelna и Kooperativa совместно купят 300 арендных квартир в Праге
28 ИЮЛЯ 2023
14:40
242
Компания Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS) и Kooperativa совместно приобретут 300 квартир для сдачи в аренду во второй очереди проекта Opatov в Праге 11. Стоимость аренды отдельных квартир пока не определена.
Каждая компания приобретет по 50% доли в жилом проекте Opatov II. Страховая компания Kooperativa и компания Česká spořitelna’s Affordable Housing черпали вдохновение у австрийских материнских компаний Vienna Insurance Group AG и Erste Group Bank AG, и в результате проекта должно появиться доступное жилье для долгосрочной аренды. Квартиры предназначены для работников общественно полезных профессий, таких как медики или учителя. Проект планируется сдать к концу следующего года, после чего жильцы смогут заселиться в первом квартале 2025 года.
«Я считаю, что доля арендного жилья будет значительно расти в условиях современного рынка недвижимости с высокой стоимостью и низкой доступностью ипотеки. Сотрудничество с такими сильными институциональными инвесторами, как Česká spořitelna и Kooperativa, является для нас прекрасной возможностью предложить жилые проекты более широкому кругу людей», — заявил Леош Андерле, генеральный директор Sekyra Group.
Источник: remspace.cz
«Я считаю, что доля арендного жилья будет значительно расти в условиях современного рынка недвижимости с высокой стоимостью и низкой доступностью ипотеки. Сотрудничество с такими сильными институциональными инвесторами, как Česká spořitelna и Kooperativa, является для нас прекрасной возможностью предложить жилые проекты более широкому кругу людей», — заявил Леош Андерле, генеральный директор Sekyra Group.
Источник: remspace.cz
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
28 ИЮЛЯ 2023
16:30
100
28 ИЮЛЯ 2023
15:30
193
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
28 ИЮЛЯ 2023
16:30
100
28 ИЮЛЯ 2023
15:30
193
28 ИЮЛЯ 2023
14:29
202
28 ИЮЛЯ 2023
13:15
19269
28 ИЮЛЯ 2023
13:08
666
28 ИЮЛЯ 2023
12:04
3733
28 ИЮЛЯ 2023
10:47
525
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.