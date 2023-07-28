Остерегайтесь мошенников, предлагающих слишком выгодные предложения по аренде жилья Новости 420on 29 ИЮЛЯ 2023 13:30 127

Если вы ищете квартиру или дом в аренду в эти дни, будьте осторожны при просмотре предложений в Интернете, так как, по данным сайта VPNWiki.com в Чехии вновь появились недобросовестные арендодатели, которые пытаются вымогать деньги у заинтересованных лиц.





Если сравнивать цены на аренду квартиры по площади, то за трехкомнатную квартиру в Праге придется заплатить в среднем 28 500 крон, в Брно — 21 500 крон, а в Пльзене — 14 500 крон.



Пльзень и Оломоуц — два города Чехии, где цены во втором квартале снизились по сравнению с предыдущим годом. В частности, в Пльзене более чем на 4 000 крон.



По словам Томаша Сколко, пресс-секретаря UlovDomov.cz, рост цен еще не закончился. «Мы ожидаем, что на спрос и, соответственно, на цены аренды в большей степени повлияет повышенный интерес со стороны студентов, ищущих жилье на осенний семестр. Пик спроса обычно приходится на середину августа и сентябрь, — сказал он в интервью Radiožurnál. Это может привести к росту цен еще на сотни крон».



Причина продолжающегося роста цен на аренду заключается в том, что спрос на квартиры в аренду по-прежнему в



Причиной продолжающегося роста цен на аренду является сохранение высокого спроса на арендуемые квартиры из-за дороговизны ипотечных кредитов. Хотя ставки по ипотечным кредитам в июне несколько снизились, они все еще находятся на уровне чуть ниже 6%, согласно данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации. В сочетании с высокими ценами на недвижимость не все желающие могут позволить себе ипотечный кредит.



Остерегайтесь мошенничества



Если кто-то сейчас ищет квартиру для аренды, ему следует остерегаться мошенников, которые не обходят стороной и этот рынок. Их цель — получить от людей деньги за аренду и задаток, при этом не показывая им квартиру и, желательно, даже не отправляя по электронной почте копии всех документов, которые потенциальные покупатели могут использовать для доказательств мошенничества.



Такие объявления можно распознать, например, по подозрительно низкой цене, говорит Ленка Хладкова, пресс-секретарь VPNWiki.com. «Недавно на одном из сайтов объявлений предлагалась 100-метровая квартира в Праге с балконом и гаражом за 13 400 крон. Это примерно треть от текущей рыночной арендной платы. Логично предположить, что у владельца нет оснований предлагать свою недвижимость в аренду по цене гораздо ниже рыночной».



Другим признаком мошеннического предложения может быть отсутствие контакта или плохой чешский язык в SMS-сообщениях. Это связано с тем, что в последнее время мошенники выдают себя за врачей, которые были внезапно отозваны за границу и поэтому не могут лично показать квартиру или передать ее новым жильцам.



Если мошенничество не будет вовремя обнаружено, люди могут потерять десятки тысяч крон, причем на сайте VPNWiki.com зафиксирована самая большая сумма, похищенная на сегодняшний день, — 45 000 крон. Если люди стали жертвами иностранных мошенников, им следует немедленно обратиться в полицию.



Источник: В июне цены на аренду жилья в Чехию снова выросли — на 11% по сравнению с прошлым годом. Это следует из анализа, проведенного сайтом UlovDomov.cz. Только в двух региональных городах цены снизились.Если сравнивать цены на аренду квартиры по площади, то за трехкомнатную квартиру в Праге придется заплатить в среднем 28 500 крон, в Брно — 21 500 крон, а в Пльзене — 14 500 крон.Пльзень и Оломоуц — два города Чехии, где цены во втором квартале снизились по сравнению с предыдущим годом. В частности, в Пльзене более чем на 4 000 крон.По словам Томаша Сколко, пресс-секретаря UlovDomov.cz, рост цен еще не закончился. «Мы ожидаем, что на спрос и, соответственно, на цены аренды в большей степени повлияет повышенный интерес со стороны студентов, ищущих жилье на осенний семестр. Пик спроса обычно приходится на середину августа и сентябрь, — сказал он в интервью Radiožurnál. Это может привести к росту цен еще на сотни крон».Причина продолжающегося роста цен на аренду заключается в том, что спрос на квартиры в аренду по-прежнему вПричиной продолжающегося роста цен на аренду является сохранение высокого спроса на арендуемые квартиры из-за дороговизны ипотечных кредитов. Хотя ставки по ипотечным кредитам в июне несколько снизились, они все еще находятся на уровне чуть ниже 6%, согласно данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации. В сочетании с высокими ценами на недвижимость не все желающие могут позволить себе ипотечный кредит.Остерегайтесь мошенничестваЕсли кто-то сейчас ищет квартиру для аренды, ему следует остерегаться мошенников, которые не обходят стороной и этот рынок. Их цель — получить от людей деньги за аренду и задаток, при этом не показывая им квартиру и, желательно, даже не отправляя по электронной почте копии всех документов, которые потенциальные покупатели могут использовать для доказательств мошенничества.Такие объявления можно распознать, например, по подозрительно низкой цене, говорит Ленка Хладкова, пресс-секретарь VPNWiki.com. «Недавно на одном из сайтов объявлений предлагалась 100-метровая квартира в Праге с балконом и гаражом за 13 400 крон. Это примерно треть от текущей рыночной арендной платы. Логично предположить, что у владельца нет оснований предлагать свою недвижимость в аренду по цене гораздо ниже рыночной».Другим признаком мошеннического предложения может быть отсутствие контакта или плохой чешский язык в SMS-сообщениях. Это связано с тем, что в последнее время мошенники выдают себя за врачей, которые были внезапно отозваны за границу и поэтому не могут лично показать квартиру или передать ее новым жильцам.Если мошенничество не будет вовремя обнаружено, люди могут потерять десятки тысяч крон, причем на сайте VPNWiki.com зафиксирована самая большая сумма, похищенная на сегодняшний день, — 45 000 крон. Если люди стали жертвами иностранных мошенников, им следует немедленно обратиться в полицию.Источник: irozhlas.cz

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